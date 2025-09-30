Andersen Consulting erweitert seine Kompetenzen durch die Zusammenarbeit mit Perigeum Capital Ltd, einer führenden Corporate-Finance-Beratungsfirma mit Hauptsitz in Mauritius und einer Niederlassung auf den Seychellen.

Perigeum Capital bietet eine umfassende Palette professioneller Dienstleistungen, darunter Unternehmensfinanzberatung, Kapitalmarktlösungen, M&A, Bewertung, IT-Beratung, Compliance, Corporate Governance und ESG-Beratung. Mit Fachwissen über lokale, regionale und internationale regulatorische Rahmenbedingungen begleitet das Unternehmen Organisationen während ihres gesamten Wachstums- und Transformationsprozesses. Die Kompetenzen des Unternehmens werden durch spezialisiertes technologisches Know-how darunter KI, Cybersicherheit sowie Daten und Analytik gestärkt, wodurch die Tiefe und Robustheit seiner zentralen Beratungsdienstleistungen verbessert werden. Dieser integrierte Ansatz macht Perigeum Capital zu einer einzigen und zuverlässigen Quelle für umfassende Beratungs- und Technologielösungen.

"Durch die Zusammenarbeit mit Andersen Consulting können wir unseren Kunden eine wirklich globale Perspektive bieten und gleichzeitig den persönlichen Service und die Marktkenntnisse beibehalten, die Perigeum Capital auszeichnen", sagte Shamin A. Sookia, Geschäftsführer von Perigeum Capital. "Diese Zusammenarbeit wird unseren Kunden, die Zugang zu internationalem Kapital suchen, strategische Transaktionen durchführen oder ihre globale Präsenz ausbauen möchten, neue Möglichkeiten eröffnen."

"Im Rahmen der weiteren Stärkung unserer globalen Plattform bringt Perigeum Capital wertvolle Kompetenzen in den Bereichen Unternehmensfinanzierung, Compliance und Beratungsdienstleistungen mit, insbesondere in Schwellenländern", so Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. "Ihr unternehmerischer Ansatz, ihre regulatorische Expertise und ihr professioneller Überblick vervollständigen unsere Bemühungen, Kunden auf der ganzen Welt nahtlose, grenzüberschreitende Dienstleistungen anzubieten."

Andersen Consulting ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Business, Technologie und KI-Transformation sowie Human Capital Solutions anbietet. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Dienstleistungsmodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Consulting-, Steuer-, Rechts-, Bewertungs-, Global-Mobility- und Beratungskompetenz auf einer globalen Plattform mit mehr als 44.000 Fachleuten weltweit an, mit einer Präsenz an über 600 Standorten durch Mitgliedsfirmen und kooperierende Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet Beratungslösungen über Mitgliedsunternehmen und kooperierende Unternehmen rund um die Welt an.

