Grenzübergreifende Zahlungen nun einfacher durch Visa Direct's neue Vorfinanzierung durch Stablecoin

Die Art, wie Unternehmen grenzübergreifen zahlen, wird schneller, smarter und flexibler. Auf der SIBOS 2025 kündigte Visa einen Vorfinanzierungs-Pilot mit Stablecoin an, der von Visa Direct angeboten wird. Dies eröffnet Unternehmen ganz neue Wege, Geld global zu bewegen über moderne Verfahren für Liquidität und Finanztransaktionen, die zu Digital-First passen.

Seit Jahrzehnten hängt der grenzübergreifende Transfer von Geld von langsamen, teuren Systemen ab, die im Voraus Kapital binden. Mit diesem Pilotprojekt wird Visa Direct Stablecoins als neue Finanzierungsquelle testen. Das Ziel: Lücken verringern, einen schnelleren Zugang zu Liquidität ermöglichen und mehr Flexibilität für Finanzinstitutionen beim Management von globalen Auszahlungen.

"Grenzübergreifende Zahlungen werden schon viel zu lange von altmodischen Systemen ausgebremst," sagte Chris Newkirk, President, Commercial Money Movement Solutions, Visa. "Visa Direct's neue Integration von Stablecoins ermöglicht den sofortigen Transfer von Geld auf der ganzen Welt. So haben Unternehmen mehr Wahlmöglichkeiten, wie sie zahlen möchten."

Warum es wichtig ist

Liquidität wird freigesetzt Bei einer Vorfinanzierung mit Stablecoin müssen Unternehmen nicht mehr im Voraus hohe Geldsummen bereitstellen. So kann das Kapital weiter für sie arbeiten und dennoch ist die Auszahlung gesichert.

Bei einer Vorfinanzierung mit Stablecoin müssen Unternehmen nicht mehr im Voraus hohe Geldsummen bereitstellen. So kann das Kapital weiter für sie arbeiten und dennoch ist die Auszahlung gesichert. Moderne Finanztransaktionen Institute können Geld in Minuten transferieren. So wird das Liquiditätsmanagement dynamischer und flexibler.

Institute können Geld in Minuten transferieren. So wird das Liquiditätsmanagement dynamischer und flexibler. Vorhersagbarkeit: Stablecoins sind ein stabiles Zahlungsmittel. So wird das Wechselkursrisiko verringert und Finanztransaktionen sind besser vorhersagbar.

So wird der Pilottest durchgeführt

Vorfinanzierung mit Stablecoin: Unternehmen erwerben im Voraus über Visa Direct Stablecoins anstatt Finanzmittel über ein Konto bereitzustellen. Visa behandelt diese Stablecoins als "Geld auf der Bank" und stellt Gelder zur Auszahlung bereit.

Für wen: Banken, Überweisende und Finanzinstitutionen, die grenzüberschreitende Zahlungen schneller und flexibler abwickeln möchten.

Verfügbarkeit: Visa arbeitet mit ausgewählten Partnern, die den Kriterien der Pilotphase entsprechen. Eine Ausweitung des Pilotversuchs ist für 2026 geplant.

Mit dem Visa Direct Stablecoin-Pilotversuch zeigt Visa, dass es die Zukunft von Geldtransfers mitgestalten will: schneller, flexibler und passend für eine Digital-First-Welt. Dafür macht Visa sein globales Netzwerk und die Programmierbarkeit der Blockchain nutzbar und arbeitet mit führenden Zahlungsanbietern zusammen. Visa hilft bei der Modernisierung von grenzübergreifenden Zahlungsdiensten für Unternehmen, Finanzinstitute und Verbraucher weltweit.

FAQ

Q: Was ist Visa Direct?

Visa Direct ist die Echtzeit-Zahlungsplattform von Visa, über die schnell und sicher weltweit Auszahlungen getätigt werden können.

Q: Was ist neu an diesem Pilotprojekt?

Visa Direct setzt zum ersten Mal Stablecoins ein. Vorauszahlungen sind nun mit diesem Zahlungsmittel möglich.

Q: Erhalten die Empfänger weiterhin Geld?

Ja. Empfänger können nach wie vor in ihrer Landeswährung gezahlt werden.

Q: Warum jetzt?

Stablecoins bieten das erforderliche Upgrade, um Zahlungen schneller, preiswerter und programmierbarer abzuwickeln.

Q: Wer hat den Nutzen?

Banken, Überweisende und Unternehmen mit umfangreichen grenzübergreifenden Auszahlungen, die ein schnelles, effizienteres Liquiditätsmanagement benötigen.

Q: Nächste Schritte?

Voraussichtlich wird das anfängliche Pilotprojekt im April 2026 begrenzt für reguläre Operationen verfügbar sein.

Über Visa

