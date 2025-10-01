AT&T hat sich für STREAMWIDE entschieden, um seine missionskritische Lösung der nächsten Generation für FirstNet, Built with AT&T das einzige damit gebaute Netzwerk für Amerikas Ersthelfer voranzutreiben. Derzeit unterstützt FirstNet mehr als 30.000 Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben.

Basierend auf dem 3GPP-Standard für missionskritische Dienste (MCX), die Push-to-Talk (PTT), Push-to-Video, Datenübertragung und die Befehls- und Dispositionszentrale umfassen, bietet die Lösung Funktionen der nächsten Generation, die weit über traditionelle Funknetzwerke hinausgehen, die derzeit von Ersthelfern verwendet werden, einschließlich Polizei, Feuerwehr, Notarztdienst (Emergency Medical Services) und andere wesentliche Dienste.

Mithilfe dieser Zusammenarbeit integriert AT&T die praxiserprobte, missionskritische Technologie von STREAMWIDE in sein Portfolio und schafft eine innovative Lösung für die anspruchsvollsten Umgebungen.

Zu den wichtigsten Vorteilen für die öffentliche Sicherheit und missionskritische Organisationen zählen:

3GPP-konforme MCX-Dienste , die Push-to-Talk, sichere multimediale Netzwerke, Geolokalisierung, Echtzeit-Video, sichere Nachrichtenübermittlung und weiteres über ein großes Portfolio an Geräten bieten.

, die Push-to-Talk, sichere multimediale Netzwerke, Geolokalisierung, Echtzeit-Video, sichere Nachrichtenübermittlung und weiteres über ein großes Portfolio an Geräten bieten. Enorme Kompatibilität mithilfe der Standards basierend auf der InterWorking Function (IWF) Technologie, die die Kommunikation zwischen Nutzern von Breitband der nächsten Generation und praktisch allen mobilen Landfunkdiensten ermöglicht was den weltweit ersten großräumigen Einsatz von IWF unter 3GPP-Standards markiert.

mithilfe der Standards basierend auf der InterWorking Function (IWF) Technologie, die die Kommunikation zwischen Nutzern von Breitband der nächsten Generation und praktisch allen mobilen Landfunkdiensten ermöglicht was den weltweit ersten großräumigen Einsatz von IWF unter 3GPP-Standards markiert. Ermöglichung eines reibungslosen Übergangs von mobilen Landfunksystemen, wie etwa P25, bis zu fortschrittlichen 4G- und 5G-Mobilfunkplattformen.

von mobilen Landfunksystemen, wie etwa P25, bis zu fortschrittlichen 4G- und 5G-Mobilfunkplattformen. Priorität und Vorrang für Ersthelfer auf dem FirstNet-Netzwerk.

für Ersthelfer auf dem FirstNet-Netzwerk. Nachgewiesene Zuverlässigkeit mit mehreren geo-redundanten Plattformen in den gesamten USA.

Dieses Projekt markiert einen Durchbruch für STREAMWIDE in den Vereinigten Staaten und unterstreicht das Vertrauen eines großen öffentlichen Sicherheitsbetreibers in seine Technologie. Die STREAMWIDE Lösungen wurden bereits erfolgreich eingesetzt und von Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben und Ersthelfern in Europa und auf anderen Kontinenten validiert und dieser Vertrag bestätigt ihre weltweite Führungsrolle.

Pascal Beglin, CEO von STREAMWIDE, kommentierte die Entwicklung mit den Worten:

"Es erfüllt uns mit Stolz, eine missionskritische Technologie der Spitzenklasse zu liefern. Diese Zusammenarbeit mit einem weltweit führenden Telekommunikationsunternehmen und einer führenden Organisation für öffentliche Sicherheit zeigt erneut das Vertrauen in unsere Lösungen. Es unterstreicht die Reife unserer Technologie und den einzigartigen Wert, die wir einbringen, um Behörden zu unterstützen, reibungslos zu migrieren, um 4G/5G-Plattformen zu innovieren, wobei wir die vollständige Kompatibilität mit ihren bestehenden Systemen sicherstellen. Wir freuen uns, diese neue Technologie nun in die Gemeinschaften für öffentliche Sicherheit einzubringen."

Pascal Beglin, CEO von STREAMWIDE, ergänzte:

"Von AT&T ausgewählt worden zu sein, missionskritische Dienste für ein derartig großangelegtes Projekt zur öffentlichen Sicherheit bereitzustellen, ist eine enorme Anerkennung unserer Expertise. Mit mehr als 30.000 Behörden und Organisationen für öffentliche Sicherheit auf FirstNet wird diese Bereitstellung als globale Referenz dienen und veranschaulicht die Fähigkeit von STREAMWIDE, Innovationen zu schaffen, Resilienz zu liefern und Sicherheit im großen Maßstab zu gewährleisten."

Matt Walsh, Associate Vice President Product, FirstNet and Next Generation 9-1-1 erläuterte:

"Als Partner für öffentliche Sicherheit sind wir stets auf der Suche nach den besten Mitarbeitern, um für Ersthelfer zu innovieren. Wir sind bestrebt, bessere Plattformen zu schaffen und zur Weiterentwicklung aufgrund der Bedürfnisse der öffentlichen Sicherheit beizutragen. Die nachgewiesene Erfolgsbilanz von STREAMWIDE wird uns helfen, der öffentlichen Sicherheitsgemeinschaft Amerikas die Flexibilität zu verleihen, sich an jeden Notfall anzupassen, mit dem sie konfrontiert werden kann."

Aufgrund dieser Zusammenarbeit werden STREAMWIDE und AT&T noch einmal ihre Führungsrolle bei missionskritischen Kommunikationen bekräftigen. Gemeinsam sind sie bestrebt, eine sichere, zuverlässige und zukunftssichere Technologie für diejenigen bereitzustellen, die Gemeinschaften schützen und jeden Tag kritische Vorgänge verwalten.

FirstNet und das FirstNet Logo sind eingetragene Warenzeichen und Dienstleistungsmarken der First Responder Network Authority. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Über STREAMWIDE (Euronext Growth: ALSTW FR0010528059)

STREAMWIDE ist ein weltweit führender Anbieter sicherer, missionskritischer und geschäftskritischer Kommunikationslösungen. Von Behörden und Unternehmen für öffentliche Sicherheit weltweit als vertrauenswürdig eingestuft, liefert STREAMWIDE innovative Plattformen, die Resilienz, Kompatibilität und Benutzerfreundlichkeit vereinen. Seine Lösungen versetzen Organisationen in der öffentlichen Sicherheit, in der Verteidigung, im Energiebereich, im Transportwesen und in der Industrie in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten, schneller zu reagieren und mit maximaler Sicherheit in den anspruchsvollsten Umgebungen zu arbeiten.

Für weitere Informationen besuchen Sie uns bitte unter http://www.streamwide.com

Investoren können mehr erfahren unter: www.streamwide.com/en/investors/

Über AT&T

Wir unterstützen mehr als 100 Millionen Familien, Freunde und Nachbarn sowie nahezu 2,5 Millionen Unternehmen in den Vereinigten Staaten, um eine Verbindung zu größeren Möglichkeiten herzustellen. Vom ersten Telefonanruf an vor mehr als 140 Jahren bis zu unseren 5G-Wireless- und Multi-Gig-Internet-Angeboten innovieren wir bei AT&T, um Leben zu verbessern. Für weitere Informationen über AT&T Inc. NYSE:T besuchen Sie uns bitte unter about.att.com. Investoren können mehr erfahren unter investors.att.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250930125025/de/

Contacts:

Ansprechpartnerin für Medienvertreter

Lobna Hermi

STREAMWIDE Corporate Communications

Tel.: +33 1 70 22 01 01

lhermi@streamwide.com

Megan Frye

AT&T Corporate Communications

Tel.: (469) 841-5012

megan.frye@att.com