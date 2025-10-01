Vaudoise Assurances
/ Schlagwort(e): Firmenübernahme/Mot-clé supplémentaire
Lausanne, 1. Oktober 2025 - Die Gruppe Vaudoise Versicherungen hat die Ecofin Investment Consulting AG, Zürich, erworben - ein führendes Unternehmen in der Anlageberatung für Vorsorgeeinrichtungen. Nach den Akquisitionen von Pittet Associés SA und Prevanto AG festigt die Vaudoise damit ihre Rolle als Marktführerin in der umfassenden Beratung für Vorsorgeeinrichtungen in der Schweiz.
Die Ecofin Investment Consulting AG wurde 1996 von Professor Martin Janssen gegründet und ist ein Spin-off der Ecofin-Gruppe. Über die Jahre entwickelte sich das Unternehmen zu einem der führenden Schweizer Anbieter von Investment-Consulting-Dienstleistungen für Vorsorgeeinrichtungen, Stiftungen und grosse private Anleger.
Kontakt für Medienschaffende:
Die Gruppe Vaudoise Versicherungen
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Vaudoise Assurances
|Place de Milan
|1001 Lausanne
|Schweiz
|Telefon:
|0216188080
|E-Mail:
|info@vaudoise.ch
|Internet:
|www.vaudoise.ch
|ISIN:
|CH0021545667
|Valorennummer:
|2154566
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2205230
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2205230 01.10.2025 CET/CEST