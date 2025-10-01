Fresenius Medical Care-Aktien stiegen am Dienstag 1,68 Prozent und belegten einen guten siebten Platz im DAX 40. Zum Handelsende notiert die Aktie bei 44,66 Euro am Handelsplatz Xetra, dieser Kurs war auch das Tageshoch. Wenn man die Bewertungen auf finanzen.net anschaut, findet man 3 x kaufen, 4 x halten und 3 x verkaufen, die Kursziele liegen im Bereich zwischen 38,00 Euro und 47,50 Euro. Sechs von zehn Analysten sehen einen Kursgewinn, das höchste ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.