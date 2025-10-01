© Foto: pixabayAngesichts großer Investitionen in die Energiewende steckt in der Klimatechnik-Branche jede Menge Wachstumspotenzial. Dennoch kommt die Aktie des schwedischen Klima-Spezialisten Nibe derzeit nicht in die Gänge.Der schwedische Klimatechnik-Konzern Nibe Industrier stellt Wärmepumpen, Heizkessel und Lüftungssysteme her. Viele Produkte des Konzerns sind angesichts des Trends zu mehr Nachhaltigkeit gefragter denn je. Und trotzdem notiert die Aktie aktuell rund 70 Prozent unter ihren Höchstständen aus dem Jahr 2021. In 2025 fällt die Bilanz bisher ebenfalls negativ aus. Seit Jahresanfang steht ein Minus von 14 Prozent. Doch die Analysten die Analysten von Bank of America sehen mittlerweile Licht …Den vollständigen Artikel lesen ...
