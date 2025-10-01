Yverdon-les-Bains - Der Batterienhersteller Leclanché hat im ersten Halbjahr 2025 trotz einem leichten Umsatzwachstum wiederum tiefrote Zahlen geschrieben. Die finanzielle Lage bleibt angespannt. Die Verkäufe von Leclanché stiegen im ersten Semester auf 7,0 Millionen Franken von 5,6 Millionen Franken im Vorjahreszeitraum, wie das Westschweizer Unternehmen am Dienstagabend mitteilte. Auf Stufe EBITDA resultierte gleichwohl ein operativer Verlust von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab