Meta testet eine zentrale Unterstützung. Kippt hier der Trend, oder folgt bald der nächste Aufwärtsimpuls?Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 LYNX-Werbemitteilung - Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|618,10
|618,40
|09:34
|618,10
|618,70
|09:33
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|09:23
|Zweistelliges KI-Kursfeuerwerk: Milliarden-Deal mit Meta: Anleger stürzen sich auf diesen Nvidia-Partner
|© Foto: Jonathan Raa - Sipa USACoreWeave sorgt für Aufsehen: Nach dem Mega-Deal mit Meta im Wert von 14 Milliarden US-Dollar ist die Aktie zweistellig nach oben geschossen. Nvidia profitiert indirekt...
► Artikel lesen
|08:34
|Meta will KI-Chip-Entwickler Rivos übernehmen
|08:30
|Meta schockt die Börse - niemand hat DAS kommen sehen!
|08:30
|Meta: Tech-Schwergewicht am Scheideweg - hält der Boden?
|Meta testet eine zentrale Unterstützung. Kippt hier der Trend, oder folgt bald der nächste Aufwärtsimpuls Den vollständigen Artikel lesen ...
► Artikel lesen
|08:17
|WhatsApp-Konkurrent Signal droht mit Rückzug aus Europa
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|META PLATFORMS INC
|618,10
|-1,20 %