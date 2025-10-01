© Foto: Jonathan Raa - Sipa USACoreWeave sorgt für Aufsehen: Nach dem Mega-Deal mit Meta im Wert von 14 Milliarden US-Dollar ist die Aktie zweistellig nach oben geschossen. Nvidia profitiert indirekt auch.Die Aktien von CoreWeave sind am Dienstag zweistellig gestiegen, nachdem das Unternehmen gleich zwei starke Impulse präsentierte: einen Milliardenvertrag mit Meta Platforms und eine neue Kaufempfehlung von Evercore ISI. CoreWeave wird Meta im Rahmen eines 14,2-Milliarden-Dollar-Deals bis 2031 mit KI-Rechenleistung versorgen. Damit untermauert der Spezialist für Cloud-Infrastruktur seine Rolle als wichtiger Anbieter in der aufstrebenden "Neocloud"-Branche. Erst vor wenigen Tagen hatte CoreWeave seine Vereinbarung mit …Den vollständigen Artikel lesen ...
