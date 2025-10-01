Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 01.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Globaler Gamechanger: CiTech expandiert in Europa - neue Chancen für Investoren!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A1JQW5 | ISIN: CA2447672080 | Ticker-Symbol: D4E
Tradegate
01.10.25 | 08:53
0,183 Euro
+3,10 % +0,006
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
DEFIANCE SILVER CORP Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DEFIANCE SILVER CORP 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,1760,17909:39
0,1760,18309:37
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
DEFIANCE SILVER
DEFIANCE SILVER CORP Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
DEFIANCE SILVER CORP0,183+3,10 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.