Das neuartige Alzheimer-Medikament Leqembi (Lecanemab) steht immer mehr Menschen rund um den Globus zur Verfügung. Fortan darf das Mittel auch in Australien und in einer weiteren Darreichungsform in China von der japanischen Eisai und dem US-Biotech-Konzern Biogen vertrieben werden. Das freut auch BioArctic, denn das schwedische Unternehmen profitiert in Form von Lizenzeinnahmen.In der Volksrepublik wurde Leqembi vor wenigen Tagen von der National Medical Products Administration (NMPA) für die intravenöse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär