

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



01.10.2025 / 09:38 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Philip Nachname(n): Schetter

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Cantourage Group SE

b) LEI

3912003NCTLO6YHA9V48

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A3DSV01

b) Art des Geschäfts

Erwerb von 188.639 Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen unter Bezugsrechtsausschluss zum Aus-gabebetrag von EUR 1,00 je Aktie

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts

24.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes





