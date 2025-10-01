EQS-News: Cantourage Group SE
/ Schlagwort(e): Personalie
Nicht zur direkten oder indirekten Veröffentlichung oder Verbreitung innerhalb der oder in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan oder einer sonstigen Rechtsordnung, in der eine solche Veröffentlichung oder Verbreitungunzulässig wäre. Die wichtigen Hinweise am Ende dieser Mitteilung sind zubeachten.
Berlin, 1. Oktober 2025 - Die Cantourage Group SE (ISIN: DE000A3DSV01, im Folgenden "Cantourage") setzt ein klares Zeichen für den Kapitalmarkt: Mit Manuel Taverne übernimmt ein ausgewiesener Kapitalmarktexperte die Leitung des Bereichs Investor Relations. Zugleich verstärkt das Unternehmen seine IR-Aktivitäten in Europa, um die Kapitalmarktstrategie proaktiv weiterzuentwickeln und Investorenbeziehungen gezielt auszubauen.
Ab sofort verantwortet Manuel Taverne die Investor-Relations-Aktivitäten der Cantourage. Mit über 20 Jahren Erfahrung im Kapitalmarkt bringt er fundierte Expertise in strategischer Finanzkommunikation mit und soll insbesondere die Präsenz in den europäischen Finanzmärkten stärken.
"Mit Manuel Taverne gewinnen wir einen erfahrenen Kapitalmarktexperten, der umfassendes Fachwissen und langjährige Erfahrung mitbringt - ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm", erklärt Cantourage-CEO Philip Schetter.
Cantourage verfolgt das Ziel, seine Position als führender europäischer Anbieter im Bereich medizinisches Cannabis auch gegenüber dem Kapitalmarkt klarer zu kommunizieren. "Unser innovatives Geschäftsmodell und unsere Plattformstrategie unterscheiden uns klar vom Wettbewerb - doch diese Besonderheit wurde bisher vom Kapitalmarkt noch nicht vollständig erfasst", so Schetter weiter. "Deshalb verstärken wir nun unsere Investor-Relations-Aktivitäten - um unsere Equity Story klarer, transparenter und proaktiver zu kommunizieren."
Cantourage-CEO Philip Schetter (li.) und Manuel Taverne
Über Cantourage
Weitere Informationen: www.cantourage.com
Diese Bekanntmachung stellt kein öffentliches Angebot und keine Werbung für einöffentliches Angebot zum Verkauf von Wertpapieren, insbesondere nicht im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 (ProspektVO) dar.
01.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Cantourage Group SE
|Feurigstraße 54
|10827 Berlin
|Deutschland
|E-Mail:
|info@cantourage.com
|Internet:
|https://www.cantourage.com/
|ISIN:
|DE000A3DSV01
|WKN:
|A3DSV0
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2206750
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2206750 01.10.2025 CET/CEST