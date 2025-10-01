Die Aktien von BASF standen zuletzt deutlich unter Druck und einer aktuellen Studie zufolge könnte es noch schlimmer für den DAX-Konzern werden. Sollten Anleger jetzt unbedingt die Finger von dem Papier lassen? Die Aktie von BASF hat im September ihre Erholungsbewegung abgebrochen und ist zurück auf die Unterstützungszone zwischen 41 Euro und 42 Euro gefallen. Doch in dieser Situation sieht eine Investmentbank noch mehr Downside für den DAX-Konzern. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE