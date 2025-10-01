FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für British American Tobacco (BAT) mit einem Kursziel von 4400 Pence auf "Buy" belassen. Damian McNeela widmete sich in seiner am Mittwoch vorliegenden Analyse nach einem Jahr dem aktuellen Stand der Plattform Omni für eine rauchfreie Welt. Nach dem erfolgreichen Start in Großbritannien im September 2024 sei Omni nun global in 17 weiteren Ländern verfügbar. Laut dem Management des Tabakkonzerns habe die Wirkung die Erwartungen übertroffen./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 07:50 / CET



ISIN: GB0002875804





