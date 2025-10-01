Original-Research: UZIN UTZ SE - von Montega AG
Feedback Roadshow: UZIN UTZ legt den Boden für neue Wachstumsphase
Wir waren vergangene Woche mit UZIN UTZ auf Roadshow in Frankfurt am Main. Im Rahmen der 1on1-Gespräche mit institutionellen Investoren hob CFO Christian Richter u.a. die vielfältigen Wachstumspotenziale des Bodenspezialisten hervor.
Historische Wachstumsdynamik als Benchmark: Trotz einer in den letzten beiden Jahren geringfügig rückläufigen Topline infolge der schwachen Baukonjunktur kann UZIN bei längerfristiger Betrachtung nach wie vor mit einer starken CAGR glänzen (2014- 2024: +7,5%). Während krisenbedingt seit 2023 nur marginale Preisanpassungen vollzogen wurden, beabsichtigt das Unternehmen ab 2026 dem Wettbewerbsumfeld angepasste Preisanhebungen vorzunehmen. Die Rückkehr auf den Wachstumspfad in H1/25 (+3,9% yoy) dürfte vor diesem Hintergrund nur der Auftakt einer neuen Wachstumsphase sein, denn neben der erwarteten allgemeinen Erholung des Bau- und Immobilienmarkts und dem Track Record von UZIN beeindruckten uns im Rahmen der Roadshow vor allem die vielen neuen Wachstumspotenziale, die der Vorstand in den nächsten Jahren adressieren will:
