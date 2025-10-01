LM PAY hat ungeprüfte H1 25-Ergebnisse vorgelegt: Die Umsätze stiegen um 37,5 % yoy auf 15,36 Mio. PLN, das EBIT legte um 28,8 % auf 3,96 Mio. PLN zu - getragen von Netzwerkerweiterung und robuster Nachfrage im Gesundheits- und Beauty-Finanzierungssegment. Der Nettogewinn blieb mit 0,06 Mio. PLN nahezu unverändert, da die Finanzierungskosten um 34,5 % auf 6,39 Mio. PLN anzogen. Dies unterstreicht die Bedeutung der neuen Vereinbarung mit UniCredit, die mittelfristig die Finanzierungskosten senken dürfte. Die Kundenbindung verbesserte sich auf 33 %, die Kundenbasis wuchs um 12 % auf 22.900. Mit saisonaler Nachfrage im Q4 und neuen Produkten wie SecurePay ist LM PAY gut aufgestellt, um die FY25-Guidance zu erreichen. Das Kursziel bleibt unverändert bei 63,00 EUR, die Aktie weiterhin ein KAUF. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/lm-pay-sa
