Gestern haben CEO Jürgen Laakmann und CFO Gerrit Kaufhold Enapters strategische Vision sowie die H1 2025-Zahlen in einem Online-Earnings-Call vorgestellt und dabei Chancen und Herausforderungen beleuchtet. Eine zentrale Erkenntnis war, dass Enapters AEM-Technologie AWE in größeren Projekten ergänzen könnte, mit flexiblem Hochlauf und im Vergleich zu PEM kosteneffizienter sowie leichter zu handhaben. Integrierte Software verbessert Monitoring, Predictive Maintenance und Effizienz und stärkt damit das Wertversprechen. Operativ liegt der Fokus weiterhin auf Kernkompetenz, Automatisierung und strategischem Outsourcing. Enapter lieferte letzte Woche schwache H1 25 Ergebnisse und senkte die GJ25-Guidance aufgrund operativer Verzögerungen. Das zukünftige Wachstum im Bereich modularer Wasserstofflösungen bleibt aber durch vielfältige Anwendungen, eine starke Projektpipeline und strategische Partnerschaften gestützt, während der erwartete EUR 7m KfW-Zuschuss Anfang FY26 die Liquidität stärken sollte. Wir bestätigen unser Spek. KAUFEN-Rating und Kursziel von 3.50 EUR. Aufnahme des Earnings-Calls: https://research-hub.de/events/video/2025-09-30-14-00/H2O-GR Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/enapter-ag





