Tesla hat die 338 kW starke Performance-Version des überarbeiteten Model Y nun auch in den USA auf den Markt gebracht. Cleveres Timing: Der Verkaufsstart fiel genau mit dem Auslaufen der US-Steuergutschrift für Elektroautos zusammen. Die Kunden hatten noch einige Stunden Zeit sich diesen Vorteil beim Kauf zu sichern. In Europa ist die Performance-Variante des überarbeiteten Model Y "Juniper" bereits seit Ende August erhältlich, jetzt können auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
