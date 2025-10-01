Die Marinetochter TKMS hat auf dem ersten Kapitalmarkttag vor dem Börsengang am Dienstag überzeugt. Doch nach der Abspaltung wird sich der Fokus bei Thyssenkrupp wieder auf das Stahlgeschäft richten. Aktuell steckt der zyklische Bereich wieder einmal in einer Krise. Schub geben die neuen Pläne der EU.Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet am Mittwoch über protektionistische Pläne, auf die es bereits zuletzt erste Hinweise gegeben hatte. Laut dem Bericht soll nun die Einfuhrquote auf die Hälfte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
