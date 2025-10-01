Mitteilungen der PNE AG:

PNE AG bei Windenergieausschreibungen an Land mit 57,8 MW erfolgreich

- Drei eigene Projekte in drei Bundesländern erhalten den Zuschlag

- Zusätzlich ein Kooperationsprojekt mit 85,8 MW erfolgreich

Die PNE-Gruppe war auch bei der dritten Ausschreibungsrunde der Bundesnetzagentur für Windenergieanlagen an Land erfolgreich. Alle eingereichten Projekte erhielten den Zuschlag. Hierbei handelte es sich um das Repowering-Projekt "Hassendorf", die Windparkerweiterung "Gerdshagen" sowie den Energiepark ...

Den vollständigen Artikel lesen ...