DJ S&P Global: Aktivität in US-Industrie zeigt im September nachlassende Tendenz

DOW JONES--Die Aktivität in der US-Industrie hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im September im Vergleich zum Vormonat verlangsamt. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank auf 52,0 von 53,0 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 52,0 erwartet. In erster Veröffentlichung war ebenfalls ein Wert von 52,0 ermittelt worden. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

"Die Produktion im verarbeitenden Gewerbe der USA stieg im September zum vierten Mal in Folge, aber der Aufschwung verlor an Dynamik, da die Unternehmen einen Rückgang des Auftragsbestands und einen Anstieg der Lagerbestände an unverkauften Fertigwaren meldeten", sagte Chefökonom Chris Williamson. "Trotz einer Verlangsamung des Nachfragewachstums produzierten viele Fabriken mehr Waren und verbrauchten dabei Rohstoffe, die vor der Einführung der Zölle gelagert worden waren. Dies stellt ein Abwärtsrisiko für die künftige Produktion dar, sofern sich die Nachfrage nicht belebt, deutet jedoch auch auf eine gewisse Entlastung des Preisdrucks hin: Es gibt bereits Anzeichen dafür, dass Unternehmen ihren Kunden überschüssige Lagerbestände zu reduzierten Preisen anbieten."

Link: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/brb/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 01, 2025 09:56 ET (13:56 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.