29. September 2025 / IRW-Press / Arctic Minerals AB (publ) ("Arctic Minerals" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Oktober aktiv an zwei führenden europäischen Bergbaukonferenzen teilnehmen wird:

- Die Rohstoffmesse München 2025, die am 3. und 4. Oktober in der Olympiahalle in München (Deutschland) stattfindet. Am 3. Oktober um 9.55 Uhr (MESZ) wird Peter George, Executive Director von Arctic Minerals, zum Konferenzpublikum sprechen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.munich-mining-conference.com.

- Die Nordic Funds & Mines 2025, die am 8. und 9. Oktober im Hotel Six in Stockholm (Schweden) stattfindet. Am 9. Oktober um 8.50 Uhr (MESZ) wird Peter George, Executive Director von Arctic Minerals, zum Konferenzpublikum sprechen. Peter wird außerdem um 13.20 Uhr (MESZ) an einer Podiumsdiskussion teilnehmen, in der es um die Bergbauregion der nordischen Ländern geht. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://nordicfundsandmines.com.

Diesen Monat, am 17. September, hat Peter George bereits einen Vortrag beim Investor Day der Swedish Shareholders' Association (Aktiespararna) gehalten und ein Update zu den jüngsten Entwicklungen im Unternehmen gegeben. Die Präsentation ist auf der Presseseite von Arctic Minerals unter https://arcticminerals.se/en/media/ als Download verfügbar.

Zertifizierter Berater

Die Firma UB Corporate Finance Oy in Helsinki/Finnland (www.unitedbankers.fi) agiert als zertifizierter Berater des Unternehmens im Nasdaq First North Growth Market in Stockholm.

Sonstiges

Die Aktien des Unternehmens werden am Nasdaq First North Growth Market in Stockholm unter dem Tickersymbol "ARCT" gehandelt.

Für weitere Informationen

Besuchen Sie die Website des Unternehmens unter (http://www.arcticminerals.se/) oder wenden Sie sich an:

Risto Pietilä, CEO

(+35) 840 029 3217

risto.pietila@arcticminerals.se

Peter George, Director

peter.george@arcticminerals.se

Über Arctic Minerals

Arctic Minerals ist ein Bergbauunternehmen, das sich der Exploration und Erschließung von Mineralien wie Kupfer, Gold und kritischen Mineralien in den nordischen Ländern (Schweden, Norwegen und Finnland) verschrieben hat. Bleiben Sie stets über die aktuellen Entwicklungen bei Arctic Minerals auf dem Laufenden und informieren Sie sich in den sozialen Medienkanälen des Unternehmens unter X, Facebook, LinkedIn, Instagram und YouTube.

Die Information wurde am 29. September 2025 um 08:00 Uhr (MESZ) der Agentur der oben angeführten Kontaktperson zur Veröffentlichung übergeben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!a

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81247Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81247&tr=1



