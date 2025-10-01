"Der Aktionärsbrief"

Artisan betont, weder Einfluss auf die Gremienbesetzung noch auf die Kapitalstruktur zu nehmen, sondern vor allem Handelsgewinne zu erzielen. Eine weitere Aufstockung sei möglich. Ex-CEO Christian Kohlpaintner hatte Artisan im Vorjahr als langfristig orientierten Investor beschrieben, nicht als klassischen Aktivisten. Goldman Sachs senkte das Kursziel jüngst von 82 auf 72 €, bestätigte aber "Buy" und verwies auf intakte mittelfristige Perspektiven bei kurzfristigen Unsicherheiten. Deutsche Bank Research senkte das Kursziel von 50 auf 48 € und blieb bei "Hold", mit Hinweis auf einen anhaltenden Abschwung der Chemiebranche und hohe Risiken für 2026. Die Aufstockung von Artisan fällt somit in eine Phase des strategischen Umbruchs und uneinheitlicher Analystensignale.