Anfang Dezember hat Klaus-Michael Kühne seine Beteiligung beim DAX-Konzern Brenntag über seine Kühne-Holding von zuvor 15 auf 20,1 Prozent aufgestockt. Nun hat er erklärt, was seine konkreten Pläne beim Chemikalienhändler aus Essen sind. Demnach plant er keine tiefgreifenden Veränderungen im Unternehmen. So ließ der Milliardär und Logistikunternehmer verlauten, dass die Investitionen in Brenntag grundsätzlich der Umsetzung von strategischen Zielen der Kühne Holding (KH) dienen sollen. Man verfolge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
