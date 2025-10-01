Wer jetzt noch richtig hohe Zinsen verdienen möchte, dem bietet sich bei der Commerzbank eine tolle Chance. Dabei handelt es sich nicht um Tagesgeld oder Festgeld. Wie das funktioniert. Bis 13,00 Prozent Zinsen mit der Commerzbank-Aktie Bei einer Aktienanleihe investieren Anleger und Sparer nicht in die Commerzbank-Aktie, sondern sie kaufen ein Zertifikat, welches vom Anbieter HSBC ausgegeben wird. Das Besondere: Anleger erhalten auf jeden Fall die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE