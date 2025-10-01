EQS-News: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Finanzierung

pferdewetten.de AG: Barkapitalerhöhung erfolgreich platziert

Düsseldorf, 01. Oktober 2025

Die erste Tranche der Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen der pferdewetten.de AG (ISIN DE000A2YN777, DE000A40ZTL5, DE000A30V8X3 und DE000A383Q70) ist erfolgreich durchgeführt worden. Die entsprechende Teileintragung im Handelsregister erfolgte am 29.09.2025. Der Emissionserlös liegt bei 5 Mio. Euro vor Kosten.

Pierre Hofer, CEO: "Unser aller Dank gilt den Altaktionären, die mit ihrer Bezugsleistung zum Erfolg dieser Kapitalerhöhung beigetragen haben, genauso wie den Neuinvestoren, die wir herzlich im Aktionärskreis begrüßen!"

Zum Bezugspreis von 2,75 Euro je Aktie wurden 1.817.200 neue Aktien platziert.

Pierre Hofer: "Uns liegen darüber hinaus weitere Zeichnungen vor, die den Emissionserlös noch erhöhen werden. Wir rechnen mit der Handelsregister-Eintragung dieses zweiten Teils der Kapitalerhöhung bis Ende Oktober. Die frischen liquiden Mittel verstärken unsere Aktivitäten im deutschen Sportwettenmarkt, in dem wir weiterhin expansiv unterwegs sind."

Kontakt

pferdewetten.de AG

Telefon: +49 (0) 211 781 782 10

E-Mail: ir@pferdewetten.de

