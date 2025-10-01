Am Montagabend hatten wir im Express-Service auf eine Trading-Chance mit der Telekom-Aktie ISIN: DE0005557508 hingewiesen. Der Artikel hatte den Titel: "Bei einer Gegenreaktion sind mit einem Hebel schöne Gewinne drin!" Im Text hatten wir geschrieben: "Seit dem 05. September gibt es eine Abwärtsbewegung, die im Bereich um 28,50 Euro aufgehalten wurde. Der Kampf ist noch nicht gewonnen. Es könnte sich aber lohnen die Aktie jetzt im Auge zu haben. ...

