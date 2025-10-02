Salzgitter-Aktien konnten am Mittwoch zulegen und waren mit einem Tagesgewinn von 11,66 Prozent der Top-Performer im SDAX. Zum Handelsende notiert die Aktie bei 28,74 Euro, das Tageshoch hat man mit 28,76 Euro am Handelsplatz Xetra gesehen. Das war unsere Meinung zu Salzgitter am Montagmorgen: "Am Freitag wurde die am 18. Juli gerissene Abwärtslücke auf Schlusskursbasis geschlossen. Oberhalb von 26,00 Euro ist der Weg bis zum Jahreshoch so gut wie ...

