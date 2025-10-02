FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares
LONDON, United Kingdom, October 02
FirstGroup plc
Transaction in own shares
FirstGroup plc ("FirstGroup") announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") announced on 10 June 2025, it has purchased the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") through Panmure Liberum Limited.
Date of Purchase
1 October 2025
Number of ordinary shares purchased
155,056
Weighted average price paid (p)
223.3041
Highest price paid (p)
225.60
Lowest price paid (p)
221.40
Following the above purchase, FirstGroup holds 187,999,166 Ordinary Shares in treasury. The total number of Ordinary Shares in issue excluding shares held as treasury shares is 562,695,849.FirstGroup initially intends to hold the purchased shares as treasury shares but may cancel them in due course.
The total number of voting rights in FirstGroup, excluding treasury shares as at 1 October 2025 is 562,695,849. This figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, FirstGroup under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.
Contacts at FirstGroup
Marianna Bowes, Head of Investor Relations
David Blizzard, Company Secretary
companysecretariat@firstgroup.co.uk
Tel: +44 (0) 20 7725 3354
Transaction details
Issuer name: FirstGroup PLC
LEI: 549300DEJZCPWA4HKM93
ISIN: GB0003452173
Classification: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares
Intermediary name: Panmure Liberum Limited
Intermediary Code: PMURGB3L
Timezone: BST
Currency: GBp
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by Panmure Liberum Limited on behalf of FirstGroup as part of the Programme is detailed below:
Aggregate information:
Platform
Daily weighted average price of shares acquired (GBp)
Daily total volume (in number of shares)
XLON
223.28
84,255
BATE
223.36
51,123
CHIX
223.24
13,511
TRQX
223.33
6,167
Individual Transactions
01/10/2025
16:18:28
233
221.80
BATE
00042063989TRLO0
01/10/2025
16:16:01
229
221.80
XLON
00042063771TRLO0
01/10/2025
16:16:01
384
221.80
XLON
00042063770TRLO0
01/10/2025
16:15:28
444
221.80
BATE
00042063753TRLO0
01/10/2025
16:12:59
97
222.20
CHIX
00042063582TRLO0
01/10/2025
16:12:59
643
222.20
CHIX
00042063583TRLO0
01/10/2025
16:12:59
793
222.00
XLON
00042063581TRLO0
01/10/2025
16:12:58
2000
222.20
XLON
00042063580TRLO0
01/10/2025
16:12:58
62
222.20
BATE
00042063579TRLO0
01/10/2025
16:12:19
1054
222.40
BATE
00042063557TRLO0
01/10/2025
16:08:03
965
222.40
BATE
00042063324TRLO0
01/10/2025
16:08:03
458
222.40
TRQX
00042063325TRLO0
01/10/2025
16:06:23
90
222.20
BATE
00042063263TRLO0
01/10/2025
16:05:41
389
222.20
XLON
00042063247TRLO0
01/10/2025
16:05:41
180
222.20
XLON
00042063246TRLO0
01/10/2025
16:05:37
443
222.20
BATE
00042063244TRLO0
01/10/2025
16:04:40
1605
222.20
XLON
00042063199TRLO0
01/10/2025
16:04:40
208
222.20
BATE
00042063198TRLO0
01/10/2025
16:03:33
119
222.20
CHIX
00042063156TRLO0
01/10/2025
15:58:07
704
222.40
XLON
00042062791TRLO0
01/10/2025
15:58:07
394
222.60
BATE
00042062789TRLO0
01/10/2025
15:58:07
1077
222.60
XLON
00042062790TRLO0
01/10/2025
15:55:29
481
222.60
BATE
00042062673TRLO0
01/10/2025
15:55:16
613
222.80
BATE
00042062666TRLO0
01/10/2025
15:55:16
100
222.80
BATE
00042062665TRLO0
01/10/2025
15:55:02
1133
222.80
XLON
00042062632TRLO0
01/10/2025
15:55:02
420
222.80
XLON
00042062631TRLO0
01/10/2025
15:48:28
836
222.60
XLON
00042062299TRLO0
01/10/2025
15:48:28
8
222.60
XLON
00042062298TRLO0
01/10/2025
15:48:28
608
222.60
BATE
00042062297TRLO0
01/10/2025
15:48:27
1925
222.80
XLON
00042062295TRLO0
01/10/2025
15:48:27
937
222.80
BATE
00042062293TRLO0
01/10/2025
15:48:27
663
222.80
CHIX
00042062294TRLO0
01/10/2025
15:48:27
284
222.80
TRQX
00042062296TRLO0
01/10/2025
15:39:23
58
223.00
XLON
00042061790TRLO0
01/10/2025
15:39:23
4
223.00
XLON
00042061789TRLO0
01/10/2025
15:39:23
623
223.00
XLON
00042061788TRLO0
01/10/2025
15:39:23
636
223.00
BATE
00042061787TRLO0
01/10/2025
15:35:15
566
222.80
BATE
00042061651TRLO0
01/10/2025
15:35:15
560
222.80
XLON
00042061652TRLO0
01/10/2025
15:35:15
1175
222.80
XLON
00042061649TRLO0
01/10/2025
15:35:15
694
222.80
BATE
00042061650TRLO0
01/10/2025
15:31:31
1106
223.00
BATE
00042061510TRLO0
01/10/2025
15:31:31
468
223.20
XLON
00042061509TRLO0
01/10/2025
15:31:31
209
223.20
XLON
00042061508TRLO0
01/10/2025
15:31:31
504
223.20
XLON
00042061507TRLO0
01/10/2025
15:31:31
340
223.20
XLON
00042061506TRLO0
01/10/2025
15:31:31
743
223.20
XLON
00042061505TRLO0
01/10/2025
15:31:31
277
223.20
XLON
00042061504TRLO0
01/10/2025
15:31:31
1179
223.00
XLON
00042061502TRLO0
01/10/2025
15:31:31
165
223.00
BATE
00042061501TRLO0
01/10/2025
15:31:31
302
223.00
TRQX
00042061503TRLO0
01/10/2025
15:31:31
533
223.00
BATE
00042061500TRLO0
01/10/2025
15:31:31
786
223.00
CHIX
00042061499TRLO0
01/10/2025
15:25:46
842
223.20
BATE
00042061221TRLO0
01/10/2025
15:25:46
1057
223.20
XLON
00042061222TRLO0
01/10/2025
15:21:46
163
223.00
BATE
00042060892TRLO0
01/10/2025
15:21:46
3
223.00
BATE
00042060891TRLO0
01/10/2025
15:21:46
74
223.00
BATE
00042060889TRLO0
01/10/2025
15:21:46
271
223.00
BATE
00042060890TRLO0
01/10/2025
15:19:48
478
223.20
XLON
00042060743TRLO0
01/10/2025
15:19:48
473
223.20
XLON
00042060742TRLO0
01/10/2025
15:16:50
991
222.80
XLON
00042060500TRLO0
01/10/2025
15:16:50
936
222.80
BATE
00042060497TRLO0
01/10/2025
15:16:50
841
222.80
CHIX
00042060498TRLO0
01/10/2025
15:16:50
558
222.80
TRQX
00042060501TRLO0
01/10/2025
15:06:10
1166
223.00
XLON
00042059631TRLO0
01/10/2025
15:06:10
685
223.00
BATE
00042059630TRLO0
01/10/2025
15:00:54
5
222.60
BATE
00042059218TRLO0
01/10/2025
15:00:53
592
223.00
XLON
00042059216TRLO0
01/10/2025
15:00:53
528
223.00
BATE
00042059215TRLO0
01/10/2025
15:00:17
515
223.20
XLON
00042059102TRLO0
01/10/2025
15:00:17
559
223.20
BATE
00042059101TRLO0
01/10/2025
14:58:56
1627
223.20
XLON
00042058851TRLO0
01/10/2025
14:58:56
1084
223.20
BATE
00042058850TRLO0
01/10/2025
14:57:36
69
223.60
XLON
00042058540TRLO0
01/10/2025
14:57:36
285
223.60
XLON
00042058539TRLO0
01/10/2025
14:57:36
113
223.60
XLON
00042058538TRLO0
01/10/2025
14:54:10
843
223.40
BATE
00042058200TRLO0
01/10/2025
14:54:10
834
223.40
CHIX
00042058201TRLO0
01/10/2025
14:49:47
853
223.40
XLON
00042057573TRLO0
01/10/2025
14:49:47
725
223.40
BATE
00042057571TRLO0
01/10/2025
14:49:47
279
223.40
TRQX
00042057572TRLO0
01/10/2025
14:47:31
1476
223.40
XLON
00042057180TRLO0
01/10/2025
14:47:31
5
223.40
BATE
00042057178TRLO0
01/10/2025
14:47:31
611
223.40
BATE
00042057179TRLO0
01/10/2025
14:46:58
35
223.60
XLON
00042057040TRLO0
01/10/2025
14:46:58
493
223.60
XLON
00042057039TRLO0
01/10/2025
14:46:58
59
223.60
XLON
00042057038TRLO0
01/10/2025
14:36:25
1315
223.40
BATE
00042055713TRLO0
01/10/2025
14:36:25
787
223.20
XLON
00042055712TRLO0
01/10/2025
14:36:25
561
223.20
BATE
00042055711TRLO0
01/10/2025
14:36:20
1205
223.40
XLON
00042055707TRLO0
01/10/2025
14:36:20
568
223.40
BATE
00042055706TRLO0
01/10/2025
14:36:20
962
223.40
CHIX
00042055705TRLO0
01/10/2025
14:36:20
279
223.40
TRQX
00042055708TRLO0
01/10/2025
14:35:13
2422
223.60
XLON
00042055663TRLO0
01/10/2025
14:35:13
600
223.60
XLON
00042055662TRLO0
01/10/2025
14:16:02
703
222.80
BATE
00042054551TRLO0
01/10/2025
14:16:02
301
222.80
XLON
00042054553TRLO0
01/10/2025
14:16:02
621
222.80
XLON
00042054552TRLO0
01/10/2025
14:16:02
646
223.00
BATE
00042054550TRLO0
01/10/2025
14:16:02
23
222.80
TRQX
00042054554TRLO0
01/10/2025
14:16:02
256
223.20
XLON
00042054549TRLO0
01/10/2025
14:16:02
646
223.20
XLON
00042054548TRLO0
01/10/2025
14:16:02
781
223.20
XLON
00042054547TRLO0
01/10/2025
14:16:02
913
223.00
XLON
00042054546TRLO0
01/10/2025
14:16:02
553
223.00
BATE
00042054544TRLO0
01/10/2025
14:16:02
336
223.00
TRQX
00042054545TRLO0
01/10/2025
14:11:36
587
223.00
BATE
00042054415TRLO0
01/10/2025
14:03:28
826
223.20
XLON
00042054212TRLO0
01/10/2025
14:03:28
697
223.20
BATE
00042054211TRLO0
01/10/2025
14:03:28
986
223.20
CHIX
00042054210TRLO0
01/10/2025
13:47:17
758
223.40
XLON
00042053448TRLO0
01/10/2025
13:47:17
859
223.40
XLON
00042053445TRLO0
01/10/2025
13:47:17
681
223.40
BATE
00042053437TRLO0
01/10/2025
13:47:17
341
223.40
TRQX
00042053438TRLO0
01/10/2025
13:40:12
503
223.60
XLON
00042053000TRLO0
01/10/2025
13:40:12
864
223.60
BATE
00042052999TRLO0
01/10/2025
13:40:12
472
223.80
XLON
00042052998TRLO0
01/10/2025
13:40:12
318
223.80
XLON
00042052997TRLO0
01/10/2025
13:40:12
711
223.80
XLON
00042052996TRLO0
01/10/2025
13:21:56
355
223.40
XLON
00042052567TRLO0
01/10/2025
13:21:56
679
223.40
BATE
00042052566TRLO0
01/10/2025
13:21:55
262
223.40
XLON
00042052565TRLO0
01/10/2025
13:21:55
685
223.40
CHIX
00042052564TRLO0
01/10/2025
13:17:29
568
223.40
XLON
00042052479TRLO0
01/10/2025
13:17:29
813
223.60
XLON
00042052478TRLO0
01/10/2025
13:13:52
426
223.60
XLON
00042052228TRLO0
01/10/2025
13:13:46
44
224.00
XLON
00042052224TRLO0
01/10/2025
13:13:46
742
224.00
XLON
00042052223TRLO0
01/10/2025
13:13:46
630
223.80
XLON
00042052222TRLO0
01/10/2025
13:13:46
813
223.80
BATE
00042052221TRLO0
01/10/2025
13:13:17
602
224.00
XLON
00042052197TRLO0
01/10/2025
13:13:17
852
224.00
BATE
00042052195TRLO0
01/10/2025
13:13:17
401
224.00
TRQX
00042052196TRLO0
01/10/2025
12:52:38
560
224.00
BATE
00042051883TRLO0
01/10/2025
12:52:38
529
224.00
XLON
00042051882TRLO0
01/10/2025
12:46:09
674
224.00
XLON
00042051777TRLO0
01/10/2025
12:46:09
482
224.00
BATE
00042051776TRLO0
01/10/2025
12:46:09
654
224.00
CHIX
00042051775TRLO0
01/10/2025
12:41:09
321
224.00
XLON
00042051626TRLO0
01/10/2025
12:41:09
461
224.00
XLON
00042051625TRLO0
01/10/2025
12:41:09
550
224.00
BATE
00042051624TRLO0
01/10/2025
12:41:04
355
224.20
BATE
00042051623TRLO0
01/10/2025
12:41:02
416
224.20
BATE
00042051621TRLO0
01/10/2025
12:40:41
500
224.40
XLON
00042051618TRLO0
01/10/2025
12:40:41
271
224.40
XLON
00042051617TRLO0
01/10/2025
12:22:25
275
224.00
TRQX
00042051206TRLO0
01/10/2025
12:21:45
534
224.20
XLON
00042051150TRLO0
01/10/2025
12:17:29
507
224.20
XLON
00042050928TRLO0
01/10/2025
12:17:29
375
224.20
BATE
00042050927TRLO0
01/10/2025
12:11:24
584
224.00
XLON
00042050780TRLO0
01/10/2025
12:11:24
430
224.00
BATE
00042050779TRLO0
01/10/2025
12:11:24
291
224.00
BATE
00042050778TRLO0
01/10/2025
12:10:07
922
224.20
BATE
00042050708TRLO0
01/10/2025
12:10:07
514
224.20
XLON
00042050707TRLO0
01/10/2025
12:10:07
496
224.20
BATE
00042050705TRLO0
01/10/2025
12:10:07
767
224.20
CHIX
00042050706TRLO0
01/10/2025
12:02:20
597
224.40
XLON
00042050505TRLO0
01/10/2025
12:02:04
52
224.60
BATE
00042050486TRLO0
01/10/2025
12:02:04
1247
224.60
BATE
00042050487TRLO0
01/10/2025
12:02:04
818
224.40
XLON
00042050485TRLO0
01/10/2025
12:02:04
515
224.40
BATE
00042050484TRLO0
01/10/2025
11:59:02
60
224.60
XLON
00042050334TRLO0
01/10/2025
11:59:02
736
224.60
XLON
00042050333TRLO0
01/10/2025
11:59:02
353
224.60
XLON
00042050332TRLO0
01/10/2025
11:59:02
1399
224.60
BATE
00042050331TRLO0
01/10/2025
11:59:02
585
224.40
XLON
00042050330TRLO0
01/10/2025
11:59:02
822
224.60
XLON
00042050329TRLO0
01/10/2025
11:59:02
537
224.60
BATE
00042050328TRLO0
01/10/2025
11:52:43
41
224.00
XLON
00042050110TRLO0
01/10/2025
11:52:43
325
224.00
XLON
00042050109TRLO0
01/10/2025
11:52:43
151
224.00
XLON
00042050108TRLO0
01/10/2025
11:52:38
494
223.80
TRQX
00042050103TRLO0
01/10/2025
11:36:41
104
222.80
BATE
00042049357TRLO0
01/10/2025
11:36:32
4
222.80
XLON
00042049355TRLO0
01/10/2025
11:36:32
325
222.80
XLON
00042049354TRLO0
01/10/2025
11:35:10
140
222.80
XLON
00042049326TRLO0
01/10/2025
11:35:10
2171
222.80
XLON
00042049325TRLO0
01/10/2025
11:35:10
448
222.80
XLON
00042049324TRLO0
01/10/2025
11:35:10
375
222.80
XLON
00042049323TRLO0
01/10/2025
11:30:45
53
222.60
TRQX
00042049217TRLO0
01/10/2025
11:30:44
733
222.60
XLON
00042049214TRLO0
01/10/2025
11:30:44
459
222.60
BATE
00042049215TRLO0
01/10/2025
11:30:44
1132
222.60
CHIX
00042049213TRLO0
01/10/2025
10:55:56
467
222.20
BATE
00042048336TRLO0
01/10/2025
10:52:57
391
222.20
BATE
00042048264TRLO0
01/10/2025
10:52:57
663
222.00
XLON
00042048263TRLO0
01/10/2025
10:52:57
459
222.00
BATE
00042048262TRLO0
01/10/2025
10:47:58
805
222.20
XLON
00042048152TRLO0
01/10/2025
10:47:58
459
222.20
BATE
00042048151TRLO0
01/10/2025
10:47:58
423
222.20
TRQX
00042048153TRLO0
01/10/2025
10:47:23
374
222.40
XLON
00042048145TRLO0
01/10/2025
10:47:23
784
222.40
XLON
00042048144TRLO0
01/10/2025
10:47:23
5
222.40
XLON
00042048143TRLO0
01/10/2025
10:47:23
1
222.40
XLON
00042048142TRLO0
01/10/2025
10:37:52
740
222.40
XLON
00042047864TRLO0
01/10/2025
10:37:17
751
222.40
XLON
00042047842TRLO0
01/10/2025
10:26:35
1
221.60
BATE
00042047638TRLO0
01/10/2025
10:26:35
3
221.60
XLON
00042047637TRLO0
01/10/2025
10:25:58
661
221.40
CHIX
00042047626TRLO0
01/10/2025
10:24:35
168
221.40
BATE
00042047613TRLO0
01/10/2025
10:12:41
458
221.60
XLON
00042047291TRLO0
01/10/2025
10:12:41
618
221.60
BATE
00042047290TRLO0
01/10/2025
10:08:38
568
221.60
XLON
00042047192TRLO0
01/10/2025
10:04:27
360
222.40
XLON
00042047086TRLO0
01/10/2025
10:04:27
516
222.40
BATE
00042047085TRLO0
01/10/2025
10:01:05
460
222.60
XLON
00042047010TRLO0
01/10/2025
10:01:05
531
222.60
BATE
00042047009TRLO0
01/10/2025
10:01:05
591
222.80
BATE
00042047008TRLO0
01/10/2025
10:01:05
659
222.80
XLON
00042047007TRLO0
01/10/2025
09:57:04
37
222.80
BATE
00042046933TRLO0
01/10/2025
09:57:04
958
222.80
BATE
00042046934TRLO0
01/10/2025
09:57:04
883
222.60
XLON
00042046931TRLO0
01/10/2025
09:57:04
72
222.60
TRQX
00042046932TRLO0
01/10/2025
09:57:04
1777
222.60
XLON
00042046929TRLO0
01/10/2025
09:57:04
459
222.60
BATE
00042046927TRLO0
01/10/2025
09:57:04
656
222.60
CHIX
00042046928TRLO0
01/10/2025
09:57:04
219
222.60
TRQX
00042046930TRLO0
01/10/2025
09:43:15
419
222.60
XLON
00042046681TRLO0
01/10/2025
09:29:48
549
222.00
XLON
00042046406TRLO0
01/10/2025
09:29:37
663
222.00
XLON
00042046396TRLO0
01/10/2025
09:29:37
539
222.00
BATE
00042046395TRLO0
01/10/2025
09:29:37
247
222.00
TRQX
00042046397TRLO0
01/10/2025
09:20:14
386
222.60
XLON
00042046226TRLO0
01/10/2025
09:20:14
627
222.60
CHIX
00042046225TRLO0
01/10/2025
09:17:45
402
223.20
XLON
00042046167TRLO0
01/10/2025
09:17:30
577
223.40
XLON
00042046165TRLO0
01/10/2025
09:17:30
583
223.40
BATE
00042046164TRLO0
01/10/2025
09:11:02
438
224.00
XLON
00042046051TRLO0
01/10/2025
09:11:02
410
224.00
BATE
00042046050TRLO0
01/10/2025
09:07:57
590
224.20
XLON
00042046011TRLO0
01/10/2025
09:07:10
505
224.40
XLON
00042046002TRLO0
01/10/2025
09:06:40
520
224.60
BATE
00042045994TRLO0
01/10/2025
09:00:33
487
224.40
XLON
00042045871TRLO0
01/10/2025
09:00:33
51
224.40
BATE
00042045870TRLO0
01/10/2025
09:00:33
688
224.40
BATE
00042045869TRLO0
01/10/2025
09:00:15
581
224.60
TRQX
00042045861TRLO0
01/10/2025
09:00:15
1054
224.60
BATE
00042045860TRLO0
01/10/2025
09:00:15
698
224.60
XLON
00042045859TRLO0
01/10/2025
09:00:15
606
224.60
XLON
00042045857TRLO0
01/10/2025
09:00:15
459
224.60
BATE
00042045856TRLO0
01/10/2025
09:00:15
542
224.60
TRQX
00042045858TRLO0
01/10/2025
08:54:43
699
224.80
XLON
00042045753TRLO0
01/10/2025
08:54:43
696
224.80
CHIX
00042045752TRLO0
01/10/2025
08:54:37
508
225.00
XLON
00042045748TRLO0
01/10/2025
08:53:25
121
225.00
XLON
00042045720TRLO0
01/10/2025
08:53:25
89
225.00
XLON
00042045719TRLO0
01/10/2025
08:53:25
102
225.00
XLON
00042045718TRLO0
01/10/2025
08:43:20
780
224.00
XLON
00042045327TRLO0
01/10/2025
08:43:20
368
224.00
XLON
00042045326TRLO0
01/10/2025
08:43:06
753
224.00
BATE
00042045319TRLO0
01/10/2025
08:43:06
4
224.00
BATE
00042045318TRLO0
01/10/2025
08:43:06
459
224.00
XLON
00042045317TRLO0
01/10/2025
08:26:42
484
223.60
XLON
00042045029TRLO0
01/10/2025
08:26:33
517
223.80
BATE
00042045025TRLO0
01/10/2025
08:26:33
637
223.80
CHIX
00042045026TRLO0
01/10/2025
08:26:33
602
223.80
XLON
00042045027TRLO0
01/10/2025
08:26:33
4
223.80
BATE
00042045024TRLO0
01/10/2025
08:21:33
515
224.00
XLON
00042044921TRLO0
01/10/2025
08:21:33
518
224.00
BATE
00042044920TRLO0
01/10/2025
08:21:33
748
224.00
XLON
00042044919TRLO0
01/10/2025
08:20:47
6
224.00
XLON
00042044906TRLO0
01/10/2025
08:16:50
801
223.80
BATE
00042044795TRLO0
01/10/2025
08:16:50
743
223.80
XLON
00042044796TRLO0
01/10/2025
08:09:02
713
224.00
XLON
00042044598TRLO0
01/10/2025
08:09:02
28
224.00
BATE
00042044596TRLO0
01/10/2025
08:09:02
493
224.00
BATE
00042044597TRLO0
01/10/2025
08:07:30
40
223.80
XLON
00042044547TRLO0
01/10/2025
08:07:04
179
223.80
XLON
00042044533TRLO0
01/10/2025
08:07:01
705
224.00
XLON
00042044532TRLO0
01/10/2025
08:05:59
485
224.20
XLON
00042044492TRLO0
01/10/2025
08:05:48
459
224.40
XLON
00042044490TRLO0
01/10/2025
08:05:48
111
224.40
BATE
00042044489TRLO0
01/10/2025
08:05:48
574
224.60
BATE
00042044485TRLO0
01/10/2025
08:05:48
409
224.60
BATE
00042044486TRLO0
01/10/2025
08:05:48
1019
224.60
CHIX
00042044484TRLO0
01/10/2025
08:05:48
46
224.60
CHIX
00042044488TRLO0
01/10/2025
08:05:48
459
224.60
XLON
00042044487TRLO0
01/10/2025
08:05:47
256
224.60
XLON
00042044480TRLO0
01/10/2025
08:05:43
19
224.60
XLON
00042044477TRLO0
01/10/2025
08:05:16
577
225.60
BATE
00042044453TRLO0