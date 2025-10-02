Anzeige
WKN: 896516 | ISIN: GB0003452173
Tradegate
30.09.25 | 13:43
2,586 Euro
+0,08 % +0,002
Branche
Logistik/Transport
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
FIRSTGROUP PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FIRSTGROUP PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
2,5002,64601.10.
2,5622,60401.10.
PR Newswire
02.10.2025 08:06 Uhr
62 Leser
FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, October 02

FirstGroup plc

Transaction in own shares

FirstGroup plc ("FirstGroup") announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") announced on 10 June 2025, it has purchased the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") through Panmure Liberum Limited.

Date of Purchase

1 October 2025

Number of ordinary shares purchased

155,056

Weighted average price paid (p)

223.3041

Highest price paid (p)

225.60

Lowest price paid (p)

221.40

Following the above purchase, FirstGroup holds 187,999,166 Ordinary Shares in treasury. The total number of Ordinary Shares in issue excluding shares held as treasury shares is 562,695,849.FirstGroup initially intends to hold the purchased shares as treasury shares but may cancel them in due course.

The total number of voting rights in FirstGroup, excluding treasury shares as at 1 October 2025 is 562,695,849. This figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, FirstGroup under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.

Contacts at FirstGroup

Marianna Bowes, Head of Investor Relations

David Blizzard, Company Secretary

companysecretariat@firstgroup.co.uk

Tel: +44 (0) 20 7725 3354

Transaction details

Issuer name: FirstGroup PLC

LEI: 549300DEJZCPWA4HKM93

ISIN: GB0003452173

Classification: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares

Intermediary name: Panmure Liberum Limited

Intermediary Code: PMURGB3L

Timezone: BST

Currency: GBp

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by Panmure Liberum Limited on behalf of FirstGroup as part of the Programme is detailed below:

Aggregate information:

Platform

Daily weighted average price of shares acquired (GBp)

Daily total volume (in number of shares)

XLON

223.28

84,255

BATE

223.36

51,123

CHIX

223.24

13,511

TRQX

223.33

6,167

Individual Transactions

01/10/2025

16:18:28

233

221.80

BATE

00042063989TRLO0

01/10/2025

16:16:01

229

221.80

XLON

00042063771TRLO0

01/10/2025

16:16:01

384

221.80

XLON

00042063770TRLO0

01/10/2025

16:15:28

444

221.80

BATE

00042063753TRLO0

01/10/2025

16:12:59

97

222.20

CHIX

00042063582TRLO0

01/10/2025

16:12:59

643

222.20

CHIX

00042063583TRLO0

01/10/2025

16:12:59

793

222.00

XLON

00042063581TRLO0

01/10/2025

16:12:58

2000

222.20

XLON

00042063580TRLO0

01/10/2025

16:12:58

62

222.20

BATE

00042063579TRLO0

01/10/2025

16:12:19

1054

222.40

BATE

00042063557TRLO0

01/10/2025

16:08:03

965

222.40

BATE

00042063324TRLO0

01/10/2025

16:08:03

458

222.40

TRQX

00042063325TRLO0

01/10/2025

16:06:23

90

222.20

BATE

00042063263TRLO0

01/10/2025

16:05:41

389

222.20

XLON

00042063247TRLO0

01/10/2025

16:05:41

180

222.20

XLON

00042063246TRLO0

01/10/2025

16:05:37

443

222.20

BATE

00042063244TRLO0

01/10/2025

16:04:40

1605

222.20

XLON

00042063199TRLO0

01/10/2025

16:04:40

208

222.20

BATE

00042063198TRLO0

01/10/2025

16:03:33

119

222.20

CHIX

00042063156TRLO0

01/10/2025

15:58:07

704

222.40

XLON

00042062791TRLO0

01/10/2025

15:58:07

394

222.60

BATE

00042062789TRLO0

01/10/2025

15:58:07

1077

222.60

XLON

00042062790TRLO0

01/10/2025

15:55:29

481

222.60

BATE

00042062673TRLO0

01/10/2025

15:55:16

613

222.80

BATE

00042062666TRLO0

01/10/2025

15:55:16

100

222.80

BATE

00042062665TRLO0

01/10/2025

15:55:02

1133

222.80

XLON

00042062632TRLO0

01/10/2025

15:55:02

420

222.80

XLON

00042062631TRLO0

01/10/2025

15:48:28

836

222.60

XLON

00042062299TRLO0

01/10/2025

15:48:28

8

222.60

XLON

00042062298TRLO0

01/10/2025

15:48:28

608

222.60

BATE

00042062297TRLO0

01/10/2025

15:48:27

1925

222.80

XLON

00042062295TRLO0

01/10/2025

15:48:27

937

222.80

BATE

00042062293TRLO0

01/10/2025

15:48:27

663

222.80

CHIX

00042062294TRLO0

01/10/2025

15:48:27

284

222.80

TRQX

00042062296TRLO0

01/10/2025

15:39:23

58

223.00

XLON

00042061790TRLO0

01/10/2025

15:39:23

4

223.00

XLON

00042061789TRLO0

01/10/2025

15:39:23

623

223.00

XLON

00042061788TRLO0

01/10/2025

15:39:23

636

223.00

BATE

00042061787TRLO0

01/10/2025

15:35:15

566

222.80

BATE

00042061651TRLO0

01/10/2025

15:35:15

560

222.80

XLON

00042061652TRLO0

01/10/2025

15:35:15

1175

222.80

XLON

00042061649TRLO0

01/10/2025

15:35:15

694

222.80

BATE

00042061650TRLO0

01/10/2025

15:31:31

1106

223.00

BATE

00042061510TRLO0

01/10/2025

15:31:31

468

223.20

XLON

00042061509TRLO0

01/10/2025

15:31:31

209

223.20

XLON

00042061508TRLO0

01/10/2025

15:31:31

504

223.20

XLON

00042061507TRLO0

01/10/2025

15:31:31

340

223.20

XLON

00042061506TRLO0

01/10/2025

15:31:31

743

223.20

XLON

00042061505TRLO0

01/10/2025

15:31:31

277

223.20

XLON

00042061504TRLO0

01/10/2025

15:31:31

1179

223.00

XLON

00042061502TRLO0

01/10/2025

15:31:31

165

223.00

BATE

00042061501TRLO0

01/10/2025

15:31:31

302

223.00

TRQX

00042061503TRLO0

01/10/2025

15:31:31

533

223.00

BATE

00042061500TRLO0

01/10/2025

15:31:31

786

223.00

CHIX

00042061499TRLO0

01/10/2025

15:25:46

842

223.20

BATE

00042061221TRLO0

01/10/2025

15:25:46

1057

223.20

XLON

00042061222TRLO0

01/10/2025

15:21:46

163

223.00

BATE

00042060892TRLO0

01/10/2025

15:21:46

3

223.00

BATE

00042060891TRLO0

01/10/2025

15:21:46

74

223.00

BATE

00042060889TRLO0

01/10/2025

15:21:46

271

223.00

BATE

00042060890TRLO0

01/10/2025

15:19:48

478

223.20

XLON

00042060743TRLO0

01/10/2025

15:19:48

473

223.20

XLON

00042060742TRLO0

01/10/2025

15:16:50

991

222.80

XLON

00042060500TRLO0

01/10/2025

15:16:50

936

222.80

BATE

00042060497TRLO0

01/10/2025

15:16:50

841

222.80

CHIX

00042060498TRLO0

01/10/2025

15:16:50

558

222.80

TRQX

00042060501TRLO0

01/10/2025

15:06:10

1166

223.00

XLON

00042059631TRLO0

01/10/2025

15:06:10

685

223.00

BATE

00042059630TRLO0

01/10/2025

15:00:54

5

222.60

BATE

00042059218TRLO0

01/10/2025

15:00:53

592

223.00

XLON

00042059216TRLO0

01/10/2025

15:00:53

528

223.00

BATE

00042059215TRLO0

01/10/2025

15:00:17

515

223.20

XLON

00042059102TRLO0

01/10/2025

15:00:17

559

223.20

BATE

00042059101TRLO0

01/10/2025

14:58:56

1627

223.20

XLON

00042058851TRLO0

01/10/2025

14:58:56

1084

223.20

BATE

00042058850TRLO0

01/10/2025

14:57:36

69

223.60

XLON

00042058540TRLO0

01/10/2025

14:57:36

285

223.60

XLON

00042058539TRLO0

01/10/2025

14:57:36

113

223.60

XLON

00042058538TRLO0

01/10/2025

14:54:10

843

223.40

BATE

00042058200TRLO0

01/10/2025

14:54:10

834

223.40

CHIX

00042058201TRLO0

01/10/2025

14:49:47

853

223.40

XLON

00042057573TRLO0

01/10/2025

14:49:47

725

223.40

BATE

00042057571TRLO0

01/10/2025

14:49:47

279

223.40

TRQX

00042057572TRLO0

01/10/2025

14:47:31

1476

223.40

XLON

00042057180TRLO0

01/10/2025

14:47:31

5

223.40

BATE

00042057178TRLO0

01/10/2025

14:47:31

611

223.40

BATE

00042057179TRLO0

01/10/2025

14:46:58

35

223.60

XLON

00042057040TRLO0

01/10/2025

14:46:58

493

223.60

XLON

00042057039TRLO0

01/10/2025

14:46:58

59

223.60

XLON

00042057038TRLO0

01/10/2025

14:36:25

1315

223.40

BATE

00042055713TRLO0

01/10/2025

14:36:25

787

223.20

XLON

00042055712TRLO0

01/10/2025

14:36:25

561

223.20

BATE

00042055711TRLO0

01/10/2025

14:36:20

1205

223.40

XLON

00042055707TRLO0

01/10/2025

14:36:20

568

223.40

BATE

00042055706TRLO0

01/10/2025

14:36:20

962

223.40

CHIX

00042055705TRLO0

01/10/2025

14:36:20

279

223.40

TRQX

00042055708TRLO0

01/10/2025

14:35:13

2422

223.60

XLON

00042055663TRLO0

01/10/2025

14:35:13

600

223.60

XLON

00042055662TRLO0

01/10/2025

14:16:02

703

222.80

BATE

00042054551TRLO0

01/10/2025

14:16:02

301

222.80

XLON

00042054553TRLO0

01/10/2025

14:16:02

621

222.80

XLON

00042054552TRLO0

01/10/2025

14:16:02

646

223.00

BATE

00042054550TRLO0

01/10/2025

14:16:02

23

222.80

TRQX

00042054554TRLO0

01/10/2025

14:16:02

256

223.20

XLON

00042054549TRLO0

01/10/2025

14:16:02

646

223.20

XLON

00042054548TRLO0

01/10/2025

14:16:02

781

223.20

XLON

00042054547TRLO0

01/10/2025

14:16:02

913

223.00

XLON

00042054546TRLO0

01/10/2025

14:16:02

553

223.00

BATE

00042054544TRLO0

01/10/2025

14:16:02

336

223.00

TRQX

00042054545TRLO0

01/10/2025

14:11:36

587

223.00

BATE

00042054415TRLO0

01/10/2025

14:03:28

826

223.20

XLON

00042054212TRLO0

01/10/2025

14:03:28

697

223.20

BATE

00042054211TRLO0

01/10/2025

14:03:28

986

223.20

CHIX

00042054210TRLO0

01/10/2025

13:47:17

758

223.40

XLON

00042053448TRLO0

01/10/2025

13:47:17

859

223.40

XLON

00042053445TRLO0

01/10/2025

13:47:17

681

223.40

BATE

00042053437TRLO0

01/10/2025

13:47:17

341

223.40

TRQX

00042053438TRLO0

01/10/2025

13:40:12

503

223.60

XLON

00042053000TRLO0

01/10/2025

13:40:12

864

223.60

BATE

00042052999TRLO0

01/10/2025

13:40:12

472

223.80

XLON

00042052998TRLO0

01/10/2025

13:40:12

318

223.80

XLON

00042052997TRLO0

01/10/2025

13:40:12

711

223.80

XLON

00042052996TRLO0

01/10/2025

13:21:56

355

223.40

XLON

00042052567TRLO0

01/10/2025

13:21:56

679

223.40

BATE

00042052566TRLO0

01/10/2025

13:21:55

262

223.40

XLON

00042052565TRLO0

01/10/2025

13:21:55

685

223.40

CHIX

00042052564TRLO0

01/10/2025

13:17:29

568

223.40

XLON

00042052479TRLO0

01/10/2025

13:17:29

813

223.60

XLON

00042052478TRLO0

01/10/2025

13:13:52

426

223.60

XLON

00042052228TRLO0

01/10/2025

13:13:46

44

224.00

XLON

00042052224TRLO0

01/10/2025

13:13:46

742

224.00

XLON

00042052223TRLO0

01/10/2025

13:13:46

630

223.80

XLON

00042052222TRLO0

01/10/2025

13:13:46

813

223.80

BATE

00042052221TRLO0

01/10/2025

13:13:17

602

224.00

XLON

00042052197TRLO0

01/10/2025

13:13:17

852

224.00

BATE

00042052195TRLO0

01/10/2025

13:13:17

401

224.00

TRQX

00042052196TRLO0

01/10/2025

12:52:38

560

224.00

BATE

00042051883TRLO0

01/10/2025

12:52:38

529

224.00

XLON

00042051882TRLO0

01/10/2025

12:46:09

674

224.00

XLON

00042051777TRLO0

01/10/2025

12:46:09

482

224.00

BATE

00042051776TRLO0

01/10/2025

12:46:09

654

224.00

CHIX

00042051775TRLO0

01/10/2025

12:41:09

321

224.00

XLON

00042051626TRLO0

01/10/2025

12:41:09

461

224.00

XLON

00042051625TRLO0

01/10/2025

12:41:09

550

224.00

BATE

00042051624TRLO0

01/10/2025

12:41:04

355

224.20

BATE

00042051623TRLO0

01/10/2025

12:41:02

416

224.20

BATE

00042051621TRLO0

01/10/2025

12:40:41

500

224.40

XLON

00042051618TRLO0

01/10/2025

12:40:41

271

224.40

XLON

00042051617TRLO0

01/10/2025

12:22:25

275

224.00

TRQX

00042051206TRLO0

01/10/2025

12:21:45

534

224.20

XLON

00042051150TRLO0

01/10/2025

12:17:29

507

224.20

XLON

00042050928TRLO0

01/10/2025

12:17:29

375

224.20

BATE

00042050927TRLO0

01/10/2025

12:11:24

584

224.00

XLON

00042050780TRLO0

01/10/2025

12:11:24

430

224.00

BATE

00042050779TRLO0

01/10/2025

12:11:24

291

224.00

BATE

00042050778TRLO0

01/10/2025

12:10:07

922

224.20

BATE

00042050708TRLO0

01/10/2025

12:10:07

514

224.20

XLON

00042050707TRLO0

01/10/2025

12:10:07

496

224.20

BATE

00042050705TRLO0

01/10/2025

12:10:07

767

224.20

CHIX

00042050706TRLO0

01/10/2025

12:02:20

597

224.40

XLON

00042050505TRLO0

01/10/2025

12:02:04

52

224.60

BATE

00042050486TRLO0

01/10/2025

12:02:04

1247

224.60

BATE

00042050487TRLO0

01/10/2025

12:02:04

818

224.40

XLON

00042050485TRLO0

01/10/2025

12:02:04

515

224.40

BATE

00042050484TRLO0

01/10/2025

11:59:02

60

224.60

XLON

00042050334TRLO0

01/10/2025

11:59:02

736

224.60

XLON

00042050333TRLO0

01/10/2025

11:59:02

353

224.60

XLON

00042050332TRLO0

01/10/2025

11:59:02

1399

224.60

BATE

00042050331TRLO0

01/10/2025

11:59:02

585

224.40

XLON

00042050330TRLO0

01/10/2025

11:59:02

822

224.60

XLON

00042050329TRLO0

01/10/2025

11:59:02

537

224.60

BATE

00042050328TRLO0

01/10/2025

11:52:43

41

224.00

XLON

00042050110TRLO0

01/10/2025

11:52:43

325

224.00

XLON

00042050109TRLO0

01/10/2025

11:52:43

151

224.00

XLON

00042050108TRLO0

01/10/2025

11:52:38

494

223.80

TRQX

00042050103TRLO0

01/10/2025

11:36:41

104

222.80

BATE

00042049357TRLO0

01/10/2025

11:36:32

4

222.80

XLON

00042049355TRLO0

01/10/2025

11:36:32

325

222.80

XLON

00042049354TRLO0

01/10/2025

11:35:10

140

222.80

XLON

00042049326TRLO0

01/10/2025

11:35:10

2171

222.80

XLON

00042049325TRLO0

01/10/2025

11:35:10

448

222.80

XLON

00042049324TRLO0

01/10/2025

11:35:10

375

222.80

XLON

00042049323TRLO0

01/10/2025

11:30:45

53

222.60

TRQX

00042049217TRLO0

01/10/2025

11:30:44

733

222.60

XLON

00042049214TRLO0

01/10/2025

11:30:44

459

222.60

BATE

00042049215TRLO0

01/10/2025

11:30:44

1132

222.60

CHIX

00042049213TRLO0

01/10/2025

10:55:56

467

222.20

BATE

00042048336TRLO0

01/10/2025

10:52:57

391

222.20

BATE

00042048264TRLO0

01/10/2025

10:52:57

663

222.00

XLON

00042048263TRLO0

01/10/2025

10:52:57

459

222.00

BATE

00042048262TRLO0

01/10/2025

10:47:58

805

222.20

XLON

00042048152TRLO0

01/10/2025

10:47:58

459

222.20

BATE

00042048151TRLO0

01/10/2025

10:47:58

423

222.20

TRQX

00042048153TRLO0

01/10/2025

10:47:23

374

222.40

XLON

00042048145TRLO0

01/10/2025

10:47:23

784

222.40

XLON

00042048144TRLO0

01/10/2025

10:47:23

5

222.40

XLON

00042048143TRLO0

01/10/2025

10:47:23

1

222.40

XLON

00042048142TRLO0

01/10/2025

10:37:52

740

222.40

XLON

00042047864TRLO0

01/10/2025

10:37:17

751

222.40

XLON

00042047842TRLO0

01/10/2025

10:26:35

1

221.60

BATE

00042047638TRLO0

01/10/2025

10:26:35

3

221.60

XLON

00042047637TRLO0

01/10/2025

10:25:58

661

221.40

CHIX

00042047626TRLO0

01/10/2025

10:24:35

168

221.40

BATE

00042047613TRLO0

01/10/2025

10:12:41

458

221.60

XLON

00042047291TRLO0

01/10/2025

10:12:41

618

221.60

BATE

00042047290TRLO0

01/10/2025

10:08:38

568

221.60

XLON

00042047192TRLO0

01/10/2025

10:04:27

360

222.40

XLON

00042047086TRLO0

01/10/2025

10:04:27

516

222.40

BATE

00042047085TRLO0

01/10/2025

10:01:05

460

222.60

XLON

00042047010TRLO0

01/10/2025

10:01:05

531

222.60

BATE

00042047009TRLO0

01/10/2025

10:01:05

591

222.80

BATE

00042047008TRLO0

01/10/2025

10:01:05

659

222.80

XLON

00042047007TRLO0

01/10/2025

09:57:04

37

222.80

BATE

00042046933TRLO0

01/10/2025

09:57:04

958

222.80

BATE

00042046934TRLO0

01/10/2025

09:57:04

883

222.60

XLON

00042046931TRLO0

01/10/2025

09:57:04

72

222.60

TRQX

00042046932TRLO0

01/10/2025

09:57:04

1777

222.60

XLON

00042046929TRLO0

01/10/2025

09:57:04

459

222.60

BATE

00042046927TRLO0

01/10/2025

09:57:04

656

222.60

CHIX

00042046928TRLO0

01/10/2025

09:57:04

219

222.60

TRQX

00042046930TRLO0

01/10/2025

09:43:15

419

222.60

XLON

00042046681TRLO0

01/10/2025

09:29:48

549

222.00

XLON

00042046406TRLO0

01/10/2025

09:29:37

663

222.00

XLON

00042046396TRLO0

01/10/2025

09:29:37

539

222.00

BATE

00042046395TRLO0

01/10/2025

09:29:37

247

222.00

TRQX

00042046397TRLO0

01/10/2025

09:20:14

386

222.60

XLON

00042046226TRLO0

01/10/2025

09:20:14

627

222.60

CHIX

00042046225TRLO0

01/10/2025

09:17:45

402

223.20

XLON

00042046167TRLO0

01/10/2025

09:17:30

577

223.40

XLON

00042046165TRLO0

01/10/2025

09:17:30

583

223.40

BATE

00042046164TRLO0

01/10/2025

09:11:02

438

224.00

XLON

00042046051TRLO0

01/10/2025

09:11:02

410

224.00

BATE

00042046050TRLO0

01/10/2025

09:07:57

590

224.20

XLON

00042046011TRLO0

01/10/2025

09:07:10

505

224.40

XLON

00042046002TRLO0

01/10/2025

09:06:40

520

224.60

BATE

00042045994TRLO0

01/10/2025

09:00:33

487

224.40

XLON

00042045871TRLO0

01/10/2025

09:00:33

51

224.40

BATE

00042045870TRLO0

01/10/2025

09:00:33

688

224.40

BATE

00042045869TRLO0

01/10/2025

09:00:15

581

224.60

TRQX

00042045861TRLO0

01/10/2025

09:00:15

1054

224.60

BATE

00042045860TRLO0

01/10/2025

09:00:15

698

224.60

XLON

00042045859TRLO0

01/10/2025

09:00:15

606

224.60

XLON

00042045857TRLO0

01/10/2025

09:00:15

459

224.60

BATE

00042045856TRLO0

01/10/2025

09:00:15

542

224.60

TRQX

00042045858TRLO0

01/10/2025

08:54:43

699

224.80

XLON

00042045753TRLO0

01/10/2025

08:54:43

696

224.80

CHIX

00042045752TRLO0

01/10/2025

08:54:37

508

225.00

XLON

00042045748TRLO0

01/10/2025

08:53:25

121

225.00

XLON

00042045720TRLO0

01/10/2025

08:53:25

89

225.00

XLON

00042045719TRLO0

01/10/2025

08:53:25

102

225.00

XLON

00042045718TRLO0

01/10/2025

08:43:20

780

224.00

XLON

00042045327TRLO0

01/10/2025

08:43:20

368

224.00

XLON

00042045326TRLO0

01/10/2025

08:43:06

753

224.00

BATE

00042045319TRLO0

01/10/2025

08:43:06

4

224.00

BATE

00042045318TRLO0

01/10/2025

08:43:06

459

224.00

XLON

00042045317TRLO0

01/10/2025

08:26:42

484

223.60

XLON

00042045029TRLO0

01/10/2025

08:26:33

517

223.80

BATE

00042045025TRLO0

01/10/2025

08:26:33

637

223.80

CHIX

00042045026TRLO0

01/10/2025

08:26:33

602

223.80

XLON

00042045027TRLO0

01/10/2025

08:26:33

4

223.80

BATE

00042045024TRLO0

01/10/2025

08:21:33

515

224.00

XLON

00042044921TRLO0

01/10/2025

08:21:33

518

224.00

BATE

00042044920TRLO0

01/10/2025

08:21:33

748

224.00

XLON

00042044919TRLO0

01/10/2025

08:20:47

6

224.00

XLON

00042044906TRLO0

01/10/2025

08:16:50

801

223.80

BATE

00042044795TRLO0

01/10/2025

08:16:50

743

223.80

XLON

00042044796TRLO0

01/10/2025

08:09:02

713

224.00

XLON

00042044598TRLO0

01/10/2025

08:09:02

28

224.00

BATE

00042044596TRLO0

01/10/2025

08:09:02

493

224.00

BATE

00042044597TRLO0

01/10/2025

08:07:30

40

223.80

XLON

00042044547TRLO0

01/10/2025

08:07:04

179

223.80

XLON

00042044533TRLO0

01/10/2025

08:07:01

705

224.00

XLON

00042044532TRLO0

01/10/2025

08:05:59

485

224.20

XLON

00042044492TRLO0

01/10/2025

08:05:48

459

224.40

XLON

00042044490TRLO0

01/10/2025

08:05:48

111

224.40

BATE

00042044489TRLO0

01/10/2025

08:05:48

574

224.60

BATE

00042044485TRLO0

01/10/2025

08:05:48

409

224.60

BATE

00042044486TRLO0

01/10/2025

08:05:48

1019

224.60

CHIX

00042044484TRLO0

01/10/2025

08:05:48

46

224.60

CHIX

00042044488TRLO0

01/10/2025

08:05:48

459

224.60

XLON

00042044487TRLO0

01/10/2025

08:05:47

256

224.60

XLON

00042044480TRLO0

01/10/2025

08:05:43

19

224.60

XLON

00042044477TRLO0

01/10/2025

08:05:16

577

225.60

BATE

00042044453TRLO0


© 2025 PR Newswire
