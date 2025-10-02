Die E.ON-Aktie kämpft sich zurück über die 50-Tage-Linie. Reicht das für eine neue Rallye?Den vollständigen Artikel lesen ...
|Aktuelle Nachrichten
|08:18
|E.ON: Zurück im Spiel oder nur ein Strohfeuer?
|Die E.ON-Aktie kämpft sich zurück über die 50-Tage-Linie. Reicht das für eine neue Rallye Den vollständigen Artikel lesen ...
|Dax stolpert in den neuen Börsenmonat: E.ON - Neue Hochs vor Augen
|Der Dax stolpert in den Börsenmonat Oktober. Der Oktober ist bekanntlich ein ambivalenter Börsenmonat. In Summe ist er gar nicht schlecht, doch einige heftige Kurseinbrüche gab es in der Vergangenheit...
|E.ON schockt die Börse - niemand hat DAS kommen sehen!
|Kurs von EON fällt ab (15,82 €)
|Die Aktie von EON notiert am Dienstag etwas leichter. Zuletzt zahlten Investoren für das Wertpapier 15,82 Euro. Für Inhaber von EON ist der heutige Handelstag bisher nicht sonderlich gut verlaufen....
|BERNSTEIN RESEARCH stuft EON AG auf 'Neutral'
|NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Die Kosten des Stromnetzausbaus durch in...
