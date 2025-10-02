E.ON pilotiert ein neues Reservierungssystem für E-Lkw-Ladestationen. Durch die Plattform können Ladestopps geplant und Ladepunkte im Voraus gebucht werden - zunächst an einzelnen Standorten, ein größerer Rollout soll folgen. Dass Batterie-elektrische Lkw geladen werden müssen, ist klar. Wer über eigene Ladepunkte im Depot verfügt, kann etwa im Verteilverkehr rund um den eigenen Standort viele Strecken mit E-Lkw bedienen. Bei längeren Strecken oder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
