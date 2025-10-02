Mitteilung der Formycon AG:

Formycon sichert US-Vermarktungsstart für Aflibercept-Biosimilar FYB203 durch Settlement-Vereinbarung mit Regeneron

- Formycon und seine Partner haben mit Regeneron eine Vergleichs- und Lizenzvereinbarung für FYB203/AHZANTIVE®1 (Aflibercept-mrbb) abgeschlossen

- Die anhängigen Verfahren vor dem US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von West Virginia sind vollständig beigelegt

- Markteinführung des von der FDA zugelassenen FYB203 in den USA durch den Vermarktungspartner Valorum Biologics wird für Q4/2026 erwartet

Die Formycon AG (FWB: FYB, "Formycon") gibt gemeinsam mit ihren Lizenzpartnern ...

