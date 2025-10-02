DJ PTA-DD: Planethic Group AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Planethic Group AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Ludwigsfelde (pta000/02.10.2025/08:00 UTC+2) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Evgeni Kouris 2 Grund der Meldung a) Position/Status Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Planethic Group AG b) LEI 391200WJ0J8QYRQNC671 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Aktie Art des Instruments Kennung DE000A3E5ED2 b) Art des Geschäfts Sonstiges Zuteilung von 20.000 Aktienoptionen als Vergütung für Beratungsleistungen vor Antritt in den Aufsichtsrat c) Preis(e) Volumen 10,00 EUR 200.000,00 EUR d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 10,00 EUR 200.000,00 EUR e) Datum des Geschäfts 29.09.2025 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes
