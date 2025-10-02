Anzeige
Starkes Upside-Potenzial: Wachstumsstory mit starken Gehalten und großem Explorationspotenzial
WKN: A3E5ED | ISIN: DE000A3E5ED2 | Ticker-Symbol: VEZ
Branche
Nahrungsmittel/Agrar
Aktienmarkt
Scale
Dow Jones News
02.10.2025 08:33 Uhr
PTA-DD: Planethic Group AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Ludwigsfelde (pta000/02.10.2025/08:00 UTC+2) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                 Evgeni Kouris 
   2                          Grund der Meldung 
a)      Position/Status           Aufsichtsrat 
b)      Erstmeldung 
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                 Planethic Group AG 
b)      LEI                 391200WJ0J8QYRQNC671 
   4                    Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften 
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Aktie 
       Art des Instruments 
        Kennung               DE000A3E5ED2 
b)      Art des Geschäfts          Sonstiges 
                           Zuteilung von 20.000 Aktienoptionen als Vergütung für 
                          Beratungsleistungen vor Antritt in den Aufsichtsrat 
c)      Preis(e)               Volumen 
        10,00 EUR              200.000,00 EUR 
d)      Aggregierter Preis          Aggregiertes Volumen 
        10,00 EUR              200.000,00 EUR 
e)      Datum des Geschäfts         29.09.2025 UTC+2 
f)      Ort des Geschäfts          Außerhalb eines Handelsplatzes

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Planethic Group AG 
           An den Kiefern 7 
           14974 Ludwigsfelde 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Karsten Busche 
Tel.:         +49 30 2936378-0 
E-Mail:        ir@planethic.de 
Website:       www.planethic.de 
ISIN(s):       DE000A254NF5 (Anleihe) DE000A3E5ED2 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1759384800291 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 02, 2025 02:00 ET (06:00 GMT)

© 2025 Dow Jones News
