DJ Vinci kauft eigene Aktien für bis zu 600 Millionen Euro zurück
DOW JONES--Vinci lässt eigene Aktien zurückkaufen. Wie der französische Bau- und Infrastrukturkonzern mitteilte, hat er einen Investment-Dienstleister beauftragt, Vinci-Aktien für bis zu 600 Millionen Euro zurückzukaufen. Das Mandat läuft bis zum 24. Dezember.
October 02, 2025
