Der Kurs der Metaplanet-Aktie hat sich zuletzt sehr schwach entwickelt. Trotzdem hält das Unternehmen an seiner Strategie fest und kauft weiter aggressiv Bitcoin. Kann das gut gehen? Metaplanet kauft erneut Bitcoin Am Mittwoch hat die Bitcoin-Holding Metaplanet erneut massiv bei der Mutter aller Kryptowährungen zugegriffen. Konkret akkumulierte man 5.268 Anteile zu einem durchschnittlichen Kurs von 116.870 US$. Der Gesamtwert der Transaktion belief ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de