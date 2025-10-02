Es gibt Momente, in denen passt einfach alles zusammen. Die European Science Park Group hat sich 20 Millionen Euro durch die Refinanzierung von drei Immobilien gesichert - und das zu einem Zeitpunkt, an dem viele Immobilienunternehmen noch mit den Nachwehen der Zinswende kämpfen. Der Kölner Spezialist für Wissenschaftsparks zeigt damit, dass sein Geschäftsmodell auch bei kritischer Prüfung durch die Banken überzeugt. Ein Neuer bringt frischen Schwung: Christian Fendel darf sich über einen gelungenen Einstand freuen. Der neue Director of Finance hatte kaum seinen Schreibtisch bezogen, da konnte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
