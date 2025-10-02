Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 02.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Starkes Upside-Potenzial: Wachstumsstory mit starken Gehalten und großem Explorationspotenzial
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A3C35W | ISIN: DE000A3C35W0 | Ticker-Symbol: 7V0
Xetra
01.10.25 | 17:36
6,800 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Biotechnologie
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
DARWIN AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DARWIN AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
6,6506,90010:44
Dow Jones News
02.10.2025 10:33 Uhr
115 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-News: Darwin AG: Emittentenbericht zum Halbjahr 2025 veröffentlicht

DJ PTA-News: Darwin AG: Emittentenbericht zum Halbjahr 2025 veröffentlicht

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Darwin AG: Emittentenbericht zum Halbjahr 2025 veröffentlicht

München, den 02.10.2025 (pta000/02.10.2025/10:00 UTC+2)

Die Darwin AG (ISIN DE000A3C35W0) hat heute den Emittentenbericht zum 30.06.2025 veröffentlicht.

Der Konzern konnte den Umsatz im ersten Halbjahr 2025 mit ca. 27,6 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mehr als verdoppeln und einen Konzernüberschuss nach Steuern in Höhe von ca. 2,0 Mio. EUR erwirtschaften.

"Die Umsatzsteigerungen im ersten Halbjahr erfüllen bisher unsere hohen Erwartungen an das Geschäftsjahr 2025" berichtet CEO Dr. Daniel Wallerstorfer. "Wir werden diesen Umsatztrend im zweiten Halbjahr bestätigen und freuen uns über die sehr gute Performance unserer Gruppe" so der Unternehmensgründer weiter.

Der Bericht steht unter www.darwin-biotech.com/de/finanzberichte zum Download bereit.

Über die Darwin AG

Die "Darwin Gruppe" (d.h. Darwin AG inklusive der Tochter- und Enkelgesellschaften) mit Hauptsitz in München (Deutschland) ist ein europäisches Biotechnologieunternehmen insbesondere im Bereich Humangenetik. Die im eigenen Labor durchgeführten Genanalysen finden Anwendung in der Diagnostik, Therapie und Prävention von Krankheiten sowie in der Herstellung von individuell konzipierten Nahrungsergänzungsmitteln und Kosmetika. Darwin agiert dabei auch als Partner für Ärzte, Therapeuten, Apotheker, Ernährungsberater oder Fitnesstrainer und hilft durch die Analyse der jeweiligen genetischen Prädisposition des Patienten oder Kunden, eine für dessen Bedürfnisse möglichst optimale Behandlung bzw. Betreuung zu gewährleisten. Darüber hinaus investiert Darwin in innovative Unternehmen im Bereich Biotech, Healthcare und Life Sciences.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Darwin AG 
           Brienner Straße 7 
           80333 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Daniel Wallerstorfer 
Tel.:         +49 89 20 500 450 
E-Mail:        investor.relations@darwin-biotech.com 
Website:       www.darwin-biotech.com 
ISIN(s):       DE000A3C35W0 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Frankfurt, München (m:access)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1759392000299 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 02, 2025 04:00 ET (08:00 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
Lange galten Solaraktien als Liebling der Börse, dann kam der herbe Absturz: Zinsschock, Überkapazitäten aus China und ein Preisverfall, der selbst Marktführer wie SMA Solar, Enphase Energy oder SolarEdge massiv unter Druck setzte. Viele Anleger haben der Branche längst den Rücken gekehrt.

Doch genau das könnte jetzt die Chance sein!
Die Kombination aus KI-Explosion und Energiewende bringt die Branche zurück ins Rampenlicht:
  • Rechenzentren verschlingen Megawatt – Solarstrom bietet den günstigsten Preis je Kilowattstunde
  • Moderne Module liefern Wirkungsgrade wie Atomkraftwerke
  • hina bremst Preisdumping & pusht massiv den Ausbau
Gleichzeitig locken viele Solar-Aktien mit historischen Tiefstständen und massiven Short-Quoten, ein perfekter Nährboden für Kursrebound und Squeeze-Rally.

In unserem exklusiven Gratis-Report zeigen wir dir, welche 4 Solar-Aktien besonders vom Comeback profitieren dürften und warum jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen Einstieg sein könnte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter, bevor die Erholung am Markt beginnt!

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.