PTA-News: Darwin AG: Emittentenbericht zum Halbjahr 2025 veröffentlicht

Darwin AG: Emittentenbericht zum Halbjahr 2025 veröffentlicht

München, den 02.10.2025 (pta000/02.10.2025/10:00 UTC+2)

Die Darwin AG (ISIN DE000A3C35W0) hat heute den Emittentenbericht zum 30.06.2025 veröffentlicht.

Der Konzern konnte den Umsatz im ersten Halbjahr 2025 mit ca. 27,6 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mehr als verdoppeln und einen Konzernüberschuss nach Steuern in Höhe von ca. 2,0 Mio. EUR erwirtschaften.

"Die Umsatzsteigerungen im ersten Halbjahr erfüllen bisher unsere hohen Erwartungen an das Geschäftsjahr 2025" berichtet CEO Dr. Daniel Wallerstorfer. "Wir werden diesen Umsatztrend im zweiten Halbjahr bestätigen und freuen uns über die sehr gute Performance unserer Gruppe" so der Unternehmensgründer weiter.

Der Bericht steht unter www.darwin-biotech.com/de/finanzberichte zum Download bereit.

Über die Darwin AG

Die "Darwin Gruppe" (d.h. Darwin AG inklusive der Tochter- und Enkelgesellschaften) mit Hauptsitz in München (Deutschland) ist ein europäisches Biotechnologieunternehmen insbesondere im Bereich Humangenetik. Die im eigenen Labor durchgeführten Genanalysen finden Anwendung in der Diagnostik, Therapie und Prävention von Krankheiten sowie in der Herstellung von individuell konzipierten Nahrungsergänzungsmitteln und Kosmetika. Darwin agiert dabei auch als Partner für Ärzte, Therapeuten, Apotheker, Ernährungsberater oder Fitnesstrainer und hilft durch die Analyse der jeweiligen genetischen Prädisposition des Patienten oder Kunden, eine für dessen Bedürfnisse möglichst optimale Behandlung bzw. Betreuung zu gewährleisten. Darüber hinaus investiert Darwin in innovative Unternehmen im Bereich Biotech, Healthcare und Life Sciences.

