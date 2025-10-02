Zürich - Anja Hochberg übernimmt per 1. Januar 2026 die Leitung des Chief Investment Office (CIO) der Zürcher Kantonalbank und wird neue Leiterin Investment Solutions der Geschäftseinheit Private Banking. Die 55-Jährige tritt die Nachfolge von Christoph Schenk (60) an, der im Frühjahr 2026 in Pension gehen wird. Anja Hochberg übernimmt per Ende Dezember 2025 den Vorsitz im Investment Committee und verantwortet ab dann die Investmentstrategie sowie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
