Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Das deutsche Bauunternehmen HOCHTIEF AG (ISIN DE0006070006/ WKN 607000) hat eine Unternehmensanleihe (ISIN CH1450810218/ WKN A460BA) mit einem Gesamtvolumen von bis zu 180 Millionen Schweizer Franken begeben, so die Börse Stuttgart.Der Kupon betrage 1,512% pro Jahr, ausbezahlt werde die Verzinsung jährlich. Die Anleihe laufe bis zum 30. September 2032, erstmals seien Zinszahlungen für den 30. September 2026 vorgesehen. Aktuell notiere das Papier mit 100,30% leicht über dem Nennwert, die Rendite bis zur Fälligkeit liege bei etwa 1,47% (Stand: 30.09.2025). Anleger aus dem Euroraum sollten neben dem Investmentrisiko auch das Währungsrisiko beachten, da die Emission in Schweizer Franken erfolge. Die Mindeststückelung betrage 5.000 Schweizer Franken. HOCHTIEF sei von Standard & Poor's mit einem Investment-Grade-Rating von BBB- bewertet worden. (02.10.2025/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de