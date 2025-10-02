Die Allianz hat einen großen Deal für ihre Vermögensverwaltungstochter Allianz Global Investors (Allianz GI) an Land gezogen. Zusammen mit Blackrock liegt das Gesamtvolumen des Großauftrags bei 1,5 Milliarden Euro. Auftraggeber ist keine Geringere als eine Tochter des Bundesfinanzministeriums und der BaFin.Die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) hat zwei der weltweit größten Vermögensverwalter mit milliardenschweren Infrastrukturmandaten betraut. Allianz GI und die Blackrock-Tochter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär