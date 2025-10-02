DJ Hensoldt erweitert Radarproduktion mit neuem Standort
DOW JONES--Hensoldt baut seine Produktionskapazität aus. Wie der Rüstungskonzern mitteilte, errichtet er einen Außenstandort bei Ulm für die Serienproduktion von Radaren für die Luftverteidigung und Drohnenabwehr. Hensoldt investiert einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag. Ab 2027 sollen pro Jahr rund 1.000 Radare produziert werden.
