Die Aktie von Hensoldt legt nach Börsenschluss noch einmal deutlich zu. Denn das Unternehmen hat nun die Prognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben. Demnach rechnet der Rüstungskonzern nun mit einem deutlich erhöhten Book-to-Bill-Verhältnis von 1,6x bis 1,9x. Zuvor war damit gerechnet worden, dass der Auftragseingang nur um das 1,2-fache den Umsatz übersteigt. Beim Umsatz erwartet das Unternehmen nun 2,5 Milliarden Euro, was am unteren Ende der in Aussicht gestellten Spanne von 2,5 bis 2,6 ...

