Die Aktie von Formycon kann heute kräftig zulegen. Vor Jenoptik und SUSS Microtec ist das Papier am heutigen Donnerstag der Top-Gewinner im Nebenwerte-Index SDAX. Das Biotech-Unternehmen profitiert dabei von positiven News zu Patentstreitigkeiten aus den USA. Damit ist der Weg nun frei für die Markteinführung des Biosimilars zu Bayers Augenmedikament Eylea in den USA.Formycon hat Patentstreitigkeiten zu seinem Eylea-Biosimilar FYB203 mit dem US-Unternehmen Regeneron Pharmaceuticals beigelegt. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
