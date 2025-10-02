DJ Stellantis prüft Verkauf des Car-Sharing-Geschäfts - Agentur
DOW JONES--Stellantis erwägt nach Informationen von Bloomberg einen Verkauf seines Carsharing-Geschäfts Free2move. Der Autohersteller habe sich dazu an potenzielle Käufer gewandt, sagten Insider der Nachrichtenagentur. Es sei aber unklar, ob ein Geschäft zustande kommen werde, so die Quellen laut Bloomberg. CEO Antonio Filosa überprüfe Portfolio und Standorte des Konzerns. Im ersten Quartal 2026 wolle er Investoren einen neuen Geschäftsplan vorlegen, heißt es in dem Bericht weiter. Stellantis habe eine Stellungnahme gegenüber Bloomberg abgelehnt.
