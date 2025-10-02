Der Autohersteller will ab Oktober seine Partnerschaft mit dem französischen KI-Entwickler Mistral AI vertiefen. In den vergangenen 18 Monaten haben die beiden Unternehmen die KI-Lösungen von Mistral AI in eine Reihe von Anwendungsfällen (z.B In-Car-Assistenten, Engineering-Workflows) integriert. Zwei neu gebildete Teams werden jetzt großflächig KI-Lösungen für den Vertrieb- und Kundendienst sowie die Produktionsprozesse implementieren. So können beispielsweise Prototypen mit KI schneller zur Marktreife entwickelt werden
