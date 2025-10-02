EQS-News: The NAGA Group AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

Hamburg, 2. Oktober 2025 - The NAGA Group AG (XETRA: N4G , ISIN: DE000A161NR7 ), Anbieter der All-in-One-Finanz-SuperApp NAGA, bestätigt mit der Veröffentlichung ihres Halbjahresberichts 2025 die bereits kommunizierten vorläufigen Ergebnisse. Die Geschäftsentwicklung war im Sechsmonatszeitraum 2025 insbesondere von einem seitwärts tendierenden Marktumfeld geprägt, in dem die Handelsvolumina von Neo-Brokern im Branchendurchschnitt hinter den Wachstumsraten früherer Jahre zurückblieben. The NAGA Group setzte im ersten Halbjahr 2025 bewusst auf eine deutliche Ausweitung der Marketinginvestitionen, um die Markenbekanntheit zu stärken und die Kundenakquise voranzutreiben. Parallel profitierte das Unternehmen weiterhin von Effizienzgewinnen und Kostensynergien aus der im Jahr 2024 abgeschlossenen Integration. Die Kombination aus gezielten Investitionen und einem schlanken Betriebsmodell soll es ermöglichen, in künftigen Wachstumsphasen die Skalierung des Geschäftsmodells zu unterstützen.



Finanzielle Konzernkennzahlen (ungeprüft) in EUR Mio. H1/25 H1/24 ? Konzernumsatz 32,3 31,6 2,2 % EBITDA 3 2,9 3,4 % EBITDA-Marge 9 % 9 % n/a

Nicht-finanzielle Konzernkennzahlen (ungeprüft) H1/25 H1/24 ? Neu registrierte Nutzer 247.565 165.190 49,9 % Neu finanzierte Konten 15.512 9.647 60,8 % Client Lifetime Value (CLV, in EUR) 2.608 3.105 -16,0 % Durchschnittl. Client Acquisition Cost (CAC, in EUR) 1.094 1.254 -12,8 % Tägliche Trades/Aktiver Nutzer 3 2 50,0 % Copy Trades 1.847.620 1.520.029 21,6 % Handelsvolumen (in EUR Mio.) 143.586 124.422 15,4 %

Weitere Informationen Der vollständige Halbjahresbericht 2025 von The NAGA Group AG ist hier verfügbar.



Nicht-IFRS-Kennzahlen Diese Mitteilung enthält Nicht-IFRS-Kennzahlen. Bei diesen Kennzahlen handelt es sich um alternative Leistungskennzahlen gemäß der Definition der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde ("ESMA"). Die NAGA Group AG legt diese Nicht-IFRS-Kennzahlen vor, weil (i) sie von der Geschäftsleitung zur Leistungsmessung verwendet werden, unter anderem in Präsentationen für den Vorstand und die Mitglieder des Aufsichtsrats und als Grundlage für die strategische Planung und Prognosen; und (ii) sie Kennzahlen darstellen, die nach Ansicht der NAGA Group AG von bestimmten Investoren, Wertpapieranalysten und anderen Parteien als zusätzliche Messgrößen für die operative und finanzielle Leistung weithin verwendet werden. Diese Nicht-IFRS-Kennzahlen sind möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und haben Einschränkungen als Analyseinstrumente und sollten nicht als Ersatz für die Analyse der nach IFRS ausgewiesenen Betriebsergebnisse der NAGA Group AG angesehen werden. Nicht-IFRS-Kennzahlen sind kein Maß für die Leistung oder Liquidität der NAGA Group AG nach IFRS und sollten nicht als Alternative zum Jahresüberschuss oder anderen Leistungskennzahlen, die nach IFRS oder anderen allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen abgeleitet werden, oder als Alternative zum Cashflow aus betrieblicher, investiver oder finanzieller Tätigkeit betrachtet werden.



Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die durch Begriffe wie "erwarten", "anstreben", "voraussehen", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "schätzen" oder "werden" gekennzeichnet sind. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten unterworfen sein können. Die von der NAGA Group AG tatsächlich erzielten Ergebnisse können erheblich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die NAGA Group AG übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.



Über NAGA NAGA ist ein führendes deutsches Fintech-Unternehmen, das eine SuperApp anbietet, mit dem Ziel, Social Trading, Investitionen in Aktien, Kryptowährungen und Neo-Banking in einer einheitlichen Plattform zu vereinen, die von seiner eigenen fortschrittlichen Technologie angetrieben wird. NAGA ist in über 100 Ländern mit 9 lokalen Büros tätig und bietet eine breite Palette von Dienstleistungen für Fiat- und Kryptowährungen an. Die Plattform verfügt über eine physische VISA-Karte mit Fiat- und automatischer Kryptowährungsumrechnung sowie Cashback, dynamische soziale Feeds und fortschrittliche Autokopierfunktionen, die es den Nutzern ermöglichen, die Strategien erfolgreicher Händler zu replizieren. NAGA wurde für eine globale Gemeinschaft entwickelt und bietet ein integratives und effizientes Finanzökosystem für persönliche Finanzen und Handel.



Investor-Relations-Kontakt The NAGA Group AG

Michael Milonas

Mitgründer und stellvertretender CEO

ir@naga.com



