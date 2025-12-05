NAGA Group streicht ihre Ziele für 2025 zusammen. Statt zuvor avisierten 74 Mio. € Umsatz erwartet der Vorstand nun 62-66 Mio. €. Beim EBITDA rutscht die Spanne auf 3-6 Mio. € (zuvor: 12 Mio. €). Grund ist ein außergewöhnlich niedriges Volatilitätsniveau über weite Teile des Jahres, das die Handelsaktivität und den Umsatz pro aktivem Kunden branchenweit gedämpft hat. Auch ein traditionell starkes Q4 soll den Rückstand nicht mehr aufholen. Der Auslöser: Rekordruhige Märkte, dünnere Volumina NAGA hat seine operativen Pläne laut Vorstand zwar weiter umgesetzt, prallte aber an äußeren Faktoren ab: ...

