PTA-News: NWN Nebenwerte Nachrichten AG: 2G Energy AG: Kursfantasien um Energieerzeuger

2G Energy AG: Kursfantasien um Energieerzeuger

Frankfurt am Main, 02.10.2025

Die 2G Energy AG hat im ersten Halbjahr beachtliche Zahlen vorgelegt und im August an der Börse ein historisches Hoch erreicht. Wachstumsthemen sind reichlich vorhanden. Jetzt stellt sich die Frage, welche Kurspotenziale noch in der Aktie liegen.

Nachdem 2024 ein Umsatz von EUR 375.6 (365.1) Mio. erzielt wurde, will 2G Energy 2025 die Schwelle von EUR 430 Mio. überschreiten. Geht die Prognose auf, wird das Geschäftsvolumen in den vergangenen zehn Jahren um rund 185 % gewachsen sein. Die EBIT-Marge würde von etwa 3 auf 9 % steigen.

Generationswechsel in Heek

Personell hat 2G Energy einen Generationswechsel vollzogen. Mitgründer Christian Grotholt hat zum 12. Juni den Vorstandsvorsitz an den bisherigen Chief Sales Officer Pablo Hofelich übergeben, um in den Aufsichtsrat zu wechseln. Hofelich sieht in der Internationalisierung sowie der Diversifizierungsstrategie erhebliche Potenziale für das Unternehmen. Mit Blick auf die Kursentwicklung startet er auf hohem Niveau. Der Kurs von 2G Energy hatte am 19.08.2025 das historische Hoch von EUR 39,60 erreicht. Inzwischen wird der Titel gegenüber dem Rekord wieder um rund 19 % niedriger gehandelt.

Die Börse reagiert damit unter anderem auf den H1-Bericht, der zwar sehr positiv ausfällt, jedoch die Prognose für 2025 eingrenzt. Die Umsatzerwartung, die zuvor in einer Spanne zwischen EUR 430 bis 450 Mio. angegeben wurde, wird nun auf den unteren Bereich zwischen EUR 430 und 440 Mio. beschränkt. Ebenso liegt die Angabe für die EBIT-Marge nun bei 8.5 bis 9.5 % nach zuvor 8.5 bis 10.5 %. Der Grund ist, dass das sogenannte "Biomasse-Paket" später als erwartet von der EU-Kommission genehmigt wurde.

Auftragsbestand auf Rekordniveau

Nichtsdestotrotz liegt der Auftragsbestand auf Rekordniveau, und die Nachfrage bezeichnet der Vorstand im H1-Bericht als "ungebrochen hoch". An der Prognose für 2026 wird festgehalten. Der Umsatz soll zwischen EUR 440 und 490 Mio. und die EBIT-Marge zwischen 9 und 11 % liegen. Kursziele von über EUR 40 scheinen nicht unrealistisch zu sein. Wer längerfristige, solide Wachstumschancen sucht, trifft mit der Aktie von 2G Energy wohl eine gute Wahl.

Der ausführliche Bericht über die 2G Energy AG mit dem Vorstandsinterview wird in der Oktober-Ausgabe des Nebenwerte-Journal veröffentlicht: www.nebenwerte-journal.de.

