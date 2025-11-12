Laut einer Umfrage des Handelsblatt werden die Anleger immer pessimistischer. Sie sehen eine Diskrepanz zwischen dem wirtschaftlichen Abschwung in Deutschland und den Börsenkursen. Daher sinkt die Stimmung in der letzten Umfrage auf minus 3,8 Punkte. Das ist nur knapp über der "extrem schlechten" Stimmung, die bei minus vier beginnt. Neben der wirtschaftlichen Lage fragen sich auch viele Anleger, ob sich Beteiligungen an Aktiengesellschaften des Sektors Künstliche Intelligenz (KI) noch lohnen. Doch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...